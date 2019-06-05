2019-06-05T11:08:17+03:00
Общество

В День защиты детей в Якутске на свет появились 9 девочек и 8 мальчиков

За 5 месяцев этого года в столице республики родились более 2,5 тысяч малышей
Нинель ГУСЕВА
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Рождаемость в Якутии растет с каждым годом.Рождаемость в Якутии растет с каждым годом.
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Сегодня из Республиканского перинатального центра торжественно выписали новорожденных – 9 девочек и 8 мальчиков, которые появились на свет в Международный день защиты детей.

- Самый счастливый день для каждой женщины – когда она берет на руки своего ребенка. От всей души желаю вашим детям счастливой судьбы, чтобы они оправдали ваши надежды и превзошли все ваши смелые ожидания. Мы, в свою очередь, постараемся, чтобы в столице открывались новые места в детских садах, строились новые школы и образовательные центры, - сказала глава Якутска Сардана Авксентьева.

Особенностью выписки новорожденных в этот день стало вручение счастливым родителям свидетельств о рождении ребятишек.

С каждым годом рождаемость в Якутии растет. За 5 месяцев этого года в столице республики на свет появились более 2,5 тысяч малышей.

ИСТОЧНИК KP.RU

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