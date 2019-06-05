2019-06-05T07:09:04+03:00
Общество

Ветропарк в Тикси заработает в полную силу в 2020 году

Ко второму этапу строительства приступят этим летом
Нинель ГУСЕВА
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Старт возведения ветродизельного комплекса был дан в сентябре 2017 года в рамках Восточного экономического форума.Старт возведения ветродизельного комплекса был дан в сентябре 2017 года в рамках Восточного экономического форума.Фото: ЯСИА
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Ко второму этапу строительства ветродизельного комплекса в Тикси приступят летом 2019 года. Ветроэнергетические установки продемонстрировали высокую эффективность и надежность в суровом арктическом климате.

Следующий этап – строительство дизельной электростанции мощностью 3 МВт с системой аккумулирования электроэнергии. Проектно-сметная документация объекта уже готова, проведены конкурсные процедуры по определению подрядной организации – им стала компания «Интертехэлектро». Строительно-монтажные работы по подготовке площадки, основанию, фундамента и свай должны начаться в нынешнем году.

3 июня из порта Кобе (Япония) во Владивосток отправлены дизель-генераторные установки. Партия вспомогательного оборудования будет отгружена в начале июля. В навигацию 2020 года планируется доставить в Тикси и смонтировать модульные конструкции. Ввод комплекса в эксплуатацию намечен на конец будущего года.

Старт возведения ветродизельного комплекса был дан в сентябре 2017 года в рамках Восточного экономического форума. Соответствующее соглашение подписали правительство Якутии, ПАО «РусГидро» и правительственная организация Японии по разработке новых энергетических и промышленных технологий в сфере сотрудничества в энергетике (NEDO).

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ИСТОЧНИК KP.RU

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