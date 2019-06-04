2019-06-04T10:22:15+03:00
Происшествия

В Якутии две предприимчивые банковские сотрудницы опустошили 23 клиентских счета

Они сняли деньги со счетов, которыми люди давно не пользовались
Нинель ГУСЕВА
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За мошенничество в сфере компьютерной информации в особо крупном размере девушкам «светит» до десяти лет лишения свободы.За мошенничество в сфере компьютерной информации в особо крупном размере девушкам «светит» до десяти лет лишения свободы.Фото: Евгения ГУСЕВА
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В Якутии клиентские менеджеры операционного офиса одного из коммерческих банков, опустошили 23 счета, принадлежащих жителям разных регионов России. Общая сумма ущерба составила 1,4 млн рублей.

Как сообщили «КП в Якутии» в пресс-службе МВД республики, несанкционированные списания денежных средств зафиксировала служба безопасности банка. Оказалось, что все подозрительные переводы шли через один из якутских филиалов.

В ходе предварительного расследования выяснилось, что к исчезновению денег приложили руку два клиентских менеджера операционного офиса. Одна из них предоставляла сим-карты, оформленные на ее родственников. Вторая привязывала эти номера к данным клиентов, которые долгое время не пользовались своими счетами, и переводила с них деньги через мобильное приложение.

Отпираться девушки не стали и во всем признались. Сейчас они находятся под подпиской о невыезде. Возбуждено уголовное дело.

За мошенничество в сфере компьютерной информации в особо крупном размере предприимчивым девушкам «светит» до десяти лет лишения свободы.

ИСТОЧНИК KP.RU

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