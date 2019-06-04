В Мирном ищут инвесторов для строительства Дворца детства и мусорного полигона. Оба проекта презентуют на инвестиционном форуме «Западная Якутия – новые возможности», который пройдет 13-14 июня в столице алмазного края.

В настоящее время полигон ТКО находится в черте города, в непосредственной близости от аэропорта и эксплуатируется уже 26 лет. Новый полигон площадью 30 га планируется разместить в 20 км от Мирного по автодороге в сторону Ленска.

В его состав войдут участки захоронения ТКО, сбора снега, сортировки, измельчения, брикетирования и термического уничтожения мусора, а также хозяйственная зона с административно-бытовым корпусом, КПП и гаражами. Площадь будет огорожена, оснащена дренажной системой, системами водоснабжения и водоотведения. Полигон будет круглогодичным, срок эксплуатации рассчитан минимум на 25 лет. Строительство объекта будет идти до 2022 года.

Строительства Дворца детства жители алмазной столицы ждут много лет. Уже разработана проектная документация, получено положительное заключение госэкспертизы.

Строительство за счет средств районного бюджета и АК «АЛРОСА» планируется завершить в 2021 году. Задача администрации – найти добросовестного подрядчика, который возьмется за возведение объекта.