В Якутии арестованы подозреваемые в жестоком двойном убийстве

В Мирнинском районе Якутии арестованы подозреваемые в жестоком двойном убийстве. Возбуждено уголовное дело.

Как сообщили «КП в Якутии» в пресс-службе республиканского следкома, страшную находку обнаружили утром 29 мая в поселке Айхал. Тела двух мужчин с признаками насильственной смерти криминального характера были сброшены в канаву на территории гаражно-строительного кооператива «Шина».

Сотрудники следственно-оперативной группы осмотрели место происшествия и останки. Эксперт зафиксировал на телах потерпевших множественные колотые раны. Личности погибших установили довольно быстро – ими оказались работники подземного рудника «Айхал».

Место преступления. Фото: СУ СК России по Республике Саха (Якутия).

В ходе проведенных оперативно-розыскных мероприятий были получены данные о причастности к совершению убийства двух ранее судимых мужчин 40 и 33 лет. Их удалось задержать «по горячим следам». Позже, по ходатайству следственных органов, подозреваемых поместили под стражу.

Возбуждено уголовное дело. В настоящее время следователи устанавливают все обстоятельства и мотив произошедшего.