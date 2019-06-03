В Нерюнгри 5-летний ребенок выжил после падения из окна

В Нерюнгри 5-летний мальчик выжил после падения из окна. Сейчас он находится в отделении реанимации Нерюнгринской районной больницы.

На момент поступления, 1 июня, его состояние оценивалось как тяжелое. Специалистами были проведены все необходимые экстренные исследования - лабораторные анализы крови и мочи, спиральная компьютерная томография головного мозга, груди и брюшной полости, также сделали УЗИ брюшной полости.

Как сообщили "КП в Якутии" в пресс-службе Минздрава республики, что мальчик находится в сознании, дышит сам. Динамика заболевания положительная, однако на сегодняшний день прогнозы неопределенны, так как сохраняются неврологические симптомы. Диагноз – кататравма.

Специалисты Нерюнгринской больницы получили рекомендации по лечению в рамках телемедицинской консультации с Национальным центром медицины.

На сегодняшний день проведена очередная телемедицинская консультация, получены дальнейшие рекомендации по обследованию и лечению.