2019-06-03T11:05:37+03:00
Происшествия

В Нерюнгри 5-летний ребенок выжил после падения из окна

Малыш выпал с пятого этажа
Мария Удовкина
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Медики поставили ребенку диагноз - кататравма.Медики поставили ребенку диагноз - кататравма.
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В Нерюнгри 5-летний мальчик выжил после падения из окна. Сейчас он находится в отделении реанимации Нерюнгринской районной больницы.

На момент поступления, 1 июня, его состояние оценивалось как тяжелое. Специалистами были проведены все необходимые экстренные исследования - лабораторные анализы крови и мочи, спиральная компьютерная томография головного мозга, груди и брюшной полости, также сделали УЗИ брюшной полости.

Как сообщили "КП в Якутии" в пресс-службе Минздрава республики, что мальчик находится в сознании, дышит сам. Динамика заболевания положительная, однако на сегодняшний день прогнозы неопределенны, так как сохраняются неврологические симптомы. Диагноз – кататравма.

Специалисты Нерюнгринской больницы получили рекомендации по лечению в рамках телемедицинской консультации с Национальным центром медицины.

На сегодняшний день проведена очередная телемедицинская консультация, получены дальнейшие рекомендации по обследованию и лечению.

ИСТОЧНИК KP.RU

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