В Нижнеколымском районе Якутии начало топить село Походск. Как сообщили «КП в Якутии» в главном управлении МЧС республики, прогнозируется подъем уровня воды выше критического.

Подтоплены низменные участки местности. На месте работает оперативная группа спасетелей, ведется авиаразведка по реке Колыма.

На борту вертолета находится группа взрывотехников. В случае обнаружения затора будут произведены подрывы льда. Силами администрации села проводится круглосуточный мониторинг гидрологической обстановки, пешее патрулирование и домовые обходы.

Сотрудники районного звена Якутской территориальной подсистемы РСЧС приведены в режим повышенной готовности.

На остальных реках республики ледоход проходит спокойно. Активная фаза ледохода на реке Лена проходит по территории Булунского района. Его нижняя кромка - в 140 км ниже села Кюсюр, уровень воды составляет 2340 см при критическом 3150 см, густой ледоход.

На реке Алазея активная фаза ледохода проходит по территории Среднеколымского района. Лед тает на месте, наблюдаются процессы разрушения ледяного покрова.

На реке Индигирка активная фаза ледохода проходит по территории Аллайховского района. Нижняя кромка наблюдается в 55 км ниже поселка Оленегорск, густой ледоход.

На реке Яна активная фаза ледохода проходит по территории Усть-Янского района. Его нижняя кромка достигла поселка Казачье, уровень воды составляет 980 см при критическом 1350 см, средний ледоход.

На реке Оленек активная фаза ледохода проходит по территории Оленекского и Булунского районов. Нижняя кромка ледохода - в 10 км ниже гидропоста Тюмяти, уровень воды составляет 1252 см при критической отметке 2600 см, густой ледоход.