«Вы прилетаете в аэропорт Платона Ойунского»: воздушная гавань Якутска переименована

Международному аэропорту «Якутск» присвоено имя выдающегося общественного деятеля, одного из основателей государственности республики, писателя, учёного-филолога, основоположника советской якутской литературы Платона Алексеевича Ойунского. Соответствующий указ 31 мая подписал Президент России Владимир Путин.

Имена выдающихся соотечественников получили 44 международных аэропорта по всей стране. В конце 2018 года их выбирали в формате народного голосования в рамках конкурса «Великие имена России». Любой житель страны мог выбрать наиболее удобный для себя способ голосования: на сайте, в социальных сетях, по телефону «горячей линии» или заполнив анкету.

В голосовании за имя для международного аэропорта «Якутск» победил Платон Алексеевич Ойунский. За него проголосовали 51% (30 810 человек). Кандидатуру Платона Ойунского поддержал глава республики Айсен Николаев.

Четверть проголосовавших (15231 человек) сделали выбор в пользу Михаила Николаева, 18% (10812) отдали свои голоса за Валерия Кузьмина, 5% (3126) — за Петра Бекетова.

Якутян проект заинтересовал – за присвоение имени главным воздушным воротам республики проголосовали 59979 человек. Самому пожилому участнику акции в Якутии был 91 год.

Ранее сообщалось, что проект «Великие имена России» может получить в Якутии вторую жизнь.Общественники предложили провести голосование по присвоению имен известных якутян другим крупным объектам в республике.

С 2018 года ведется реконструкция взлетно-посадочной полосы аэропорта «Якутск», которая должна завершиться в 2021 году. Также планируется реконструировать международный и грузовой терминалы, отремонтировать аэровокзальный комплекс, обновить парк спецтехники.

К 2032 году аэропорт имени Платона Ойунского будет обслуживать свыше 1,5 млн человек в год, а количество международных рейсов увеличится в три раза.

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