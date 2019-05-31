В Москву на поезде: «Железные дороги Якутии» готовятся к пуску пассажирского движения

Пуск пассажирского движения до станции Нижний Бестях намечен на 27 июля. «Железные дороги Якутии» готовятся к этому знаменательному событию.

Отремонтированы фасад и внутренние помещения здания вокзала в Нижнем Бестяхе, посадочные платформы и привокзальная территория. Пополняется подвижной состав – приобретены 1 плацкартный и 3 купейных вагона, планируется дополнительно купить еще 3 плацкартных вагона у Крымской железной дороги.

К пуску регулярного пассажирского движения их должно быть 17: 6 купейных и 11 плацкартных. Кроме того, приобретены 3 вагона-ресторана у Литовской железной дороги. Билеты можно приобрести на сайте «РЖД», в любой кассе АО «ФПК», в кассах на станциях Алдан и Томмот. В Якутске билеты на поезд продаются в авиакассах. С запуском регулярного пассажирского сообщения будет открыта касса по продаже железнодорожных билетов на вокзале в Нижнем Бестяхе.

Поезда с Нижнего Бестяха будут отправляться один раз в два дня. Кроме вагона-ресторана, в пути можно будет заказать комплект питания. Пассажирские вагоны будут обслуживать проводники, которые прошли профессиональное обучение и строгий отбор.

До Москвы можно будет уехать ориентировочно за 7800 рублей в плацкарте или за 12900 рублей в купе. Билет до Благовещенска обойдется в 4700 рублей (купе) или 2800 рублей (плацкарт). До Нерюнгри - от 900 рублей (общий вагон с сидячими местами), 1500 (плацкарт) до 2400 рублей (купе). Постельные принадлежности включены в стоимость билета в купейный вагон, в плацкартный включаются с согласия пассажиров.

Для удобства сельских жителей в пути до Томмота поезд будет делать 8-9 минутных остановок.