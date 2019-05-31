Мама в деле: как «подружить» семью и бизнес

Совместить нельзя забросить: для многодетной мамы баланс между своим делом и семьей выглядит примерно так. Запятую каждый ставит сам.

Важно быть готовым к неудачам

Мария Федорова – сертифицированный тренер, владелица фитнес-клуба, мать троих детей:

- Быть мамой – это, как известно, тоже работа. А быть многодетной мамой – это еще и постоянные переработки со сверхурочными. Совмещать всё это с бизнесом, конечно, тяжело – времени не хватает катастрофически.

Но именно декрет – идеальное время, чтобы начать что-то новое. По крайней мере, так было у меня. Когда жизнь в семье, где стало на одного человека больше, немного устаканивается, а быт налаживается, появляется время подумать. Можно, так сказать, попробовать воду: найти партнеров, продумать детали и сделать первые шаги в бизнес без ущерба для основной работы. А если опыт удастся и дело пойдет, можно подумать и о смене квалификации. В любом случае это должна быть близкая тебе сфера, в которой ты имеешь как минимум большое желание реализоваться и кое-какие базовые навыки. А еще важно быть готовым к неудачам и не принимать их близко к сердцу.

Мария с детьми Алисой (6 лет), Ярославом (2 года) и Никитой (13 лет).Фото: Из личного архива героя публикации

Во всех трех своих декретах я без дела не сидела. В отпуске по уходу за старшим сыном сдала на права и пошла учиться по программе MBA. Родив дочь, получила диплом оценщика, а будучи беременна младшим сыном, исполнила свою давнюю мечту – открыть фитнес-клуб, причём не обычный, а с комплексным подходом. Бизнес этот непростой, высоко-конкурентный, но делать что-то для людей мечтала с детства и всегда бы жалела, если бы не попробовала.

Без помощи семьи здесь никак. Используйте все возможности – привлекайте мужа, дедушек и бабушек, если есть возможность – наймите няню. Везде брать ребенка с собой – тоже вариант, но здесь многое зависит от выбранной вами сферы.

Я занималась спортом с детства, это моё, мне это близко. Уверена, что взрослый человек должен думать о себе, заботиться о своем здоровье и своем теле постоянно и осознанно, а не худеть «для галочки», к лету или к Новому году. Так как я знала, как работает тело и что такое спортивная безопасность, получив сертификат тренера, сразу начала преподавать.

Даже если у тебя один ребенок, совмещать работу и семью тяжело. Зато бизнес позволяет лучше узнать себя и близких. Главное – суметь найти разумный баланс между этими сферами, и видеть плюсы. В моем случае их масса: ты делаешь то, что любишь, всегда в форме, муж поддерживает, дети с малых лет занимаются спортом и видят перед глазами пример, как добиваться поставленных целей, когда ты этого действительно хочешь.

Любите то, что делаете

Нюргуяна Заморщикова – владелица чайного бизнеса, мать четверых детей:

- В сентябре этого года нашей большой семье исполнится 18 лет. После рождения первого ребенка мы сразу приняли решение стать многодетными. Я бы хотела сказать, что успеваю всё: управляюсь с бизнесом, активно участвую в общественной жизни, виртуозно пеку пироги и даю советы по отношениям мужчины и женщины. Но это не так.

Если честно, быть работающей многодетной мамой архисложно. Свое дело отнимает очень много энергии и времени. Поэтому без командной работы никак. В этом плане мне повезло – у нас семейный бизнес. Мы не делим обязанности на мужские и женские, всё распределяем вместе с мужем и всегда друг у друга на подхвате. Я считаю, что он лучший папа, чем я - мама. Он так сильно любит детей, так самоотверженно отдает себя им, что мне остается только восхищаться. По дому помогают старшие девочки, они умеют готовить и делать практически все домашние дела.

Нюргуяна, Николай и их дети Алина (17 лет), Айталина (16 лет), Тумэн (8 лет) и Кюнчэнэ (5 лет).Фото: Из личного архива героя публикации

Быть многодетным родителем и предпринимателем – это умение ежедневно выкручиваться и делегировать. Мы очень многое не успеваем. Например, в моем телефоне куча родительских групп, и я часто их путаю. Считайте сами: группа с классным руководителем и без, просто активные мамы, группы спортивных секций и кружков – и все это умножаем на четыре. Очень много информации проходит мимо, поэтому мы последними узнаем о каких-то мероприятиях или платежах, а родительские собрания, утренники и мероприятия частенько ставят в одно и то же время. Каждое утро – страшная суета, сбор детей в садик и в школу. Примерно 1,5 часа мы тратим только на то, чтобы всех их развезти – школы и садики у нас в разных концах города, и столько же времени нужно, чтобы всех забрать. Но и счастливых моментов у нас в четыре раза больше.

Несмотря на такой темп жизни, каждому из четверых стараемся уделить время, выслушать, обсудить произошедшее за день. Дети у нас очень активные. Айта тренирует малышей в одном из гимнастических клубов Якутска, Алина – кандидат в мастера спорта по стрельбе из лука, без младших не обходится ни одно мероприятие в школе и детском саду.

Они любят просто подойти и обнять, очень тактильные дети у нас. Я считаю, что дети – это наша главная миссия, без них жизнь была бы не такой полной. Самое важное – научить их быть самостоятельными и принимать решения, чтобы они нашли себя в этой жизни, обрели счастливую семью и любимую работу. Именно дети дают нам, женщинам, мотивацию развиваться, становиться лучше.

Мы с мужем организовали производство самого северного чая на планете. В сборе иван-чая задействуем бойцов студенческих стройотрядов – даём ребятам возможность заработать и поближе познакомиться с процессом производства. В работе помогают и старшие дочери Алина и Айта.

Силы и вдохновение для работы дает любовь. Нужно искренне любить то, чем вы занимаетесь, потому что никакого запала надолго не хватит.

МНЕНИЕ СПЕЦИАЛИСТА

Не требуйте от себя идеала

Ольга Скрыбыкина, клинический психолог, действительный член Европейской профессиональной психотерапевтический лиги:

- Между работой и семьей важно соблюдать некий баланс. Не требовать от себя идеалов, не страдать от того, что всё не на «отлично». Успеть всё можно, но это «всё» будет для каждого своё. Многое зависит от энергии человека: кто-то успеет, а кто-то будет испытывать нереальный стресс только при мысли о том, сколько дел предстоит.

В некоторых случаях придётся сделать выбор и от чего-то отказаться. Надо исходить из своих возможностей и не переоценивать важность происходящего.