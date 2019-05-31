2019-05-31T04:29:24+03:00
Происшествия

В Нижнеколымском, Абыйском и Аллайховском районах идет густой ледоход

Подтопленных населенных пунктов нет
Нинель ГУСЕВА
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На реке Оленек активная фаза ледохода проходит по территории Оленекского района.На реке Оленек активная фаза ледохода проходит по территории Оленекского района.Фото: ЯСИА
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Активная фаза ледохода на реке Лена проходит по территории Булунского и Жиганского районов. Верхняя кромка – у гидропоста Джарджан Жиганского района, уровень воды составляет 1832 см при критическом 2260 см, густой ледоход.

На реке Колыма активная фаза ледохода проходит по территории Нижнеколымского района. Его нижняя кромка - в 54 км ниже поселка Колымское, густой ледоход.

На реке Индигирка активная фаза ледохода проходит по территории Абыйского и Аллайховского районов. Верхняя кромка наблюдается в 90 км ниже поселка Белая Гора. Уровень воды составляет 892 см при критическом 1202 см, густой ледоход.

На реке Яна активная фаза ледохода проходит по территории Усть-Янского района. Нижняя кромка ледохода - в 20 км выше поселка Казачье, густой ледоход. Уровень воды у поселка Казачье составляет 620 см при критическом 1350 см, вода на льду.

На реке Оленек активная фаза ледохода проходит по территории Оленекского района. Его нижняя кромка наблюдается в 50 км ниже гидропоста Сухана Оленекского района, густой ледоход.

Верхняя кромка - в районе села Оленек Оленекского района, уровень воды составляет 1103 см при критическом 1350 см, редкий ледоход.

Подтопленных населенных пунктов нет.

ИСТОЧНИК KP.RU

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