День защиты детей в Якутске: программа мероприятий
1 июня Якутск отметит День защиты детей. Празднование пройдет на площади Орджоникидзе.
Программа мероприятий:
11.00 – 12.00: «Здравствуй, лето!» - интерактивная программа Детского подросткового центра г.Якутска:
- «Ура! Каникулы!» - конкурсы, игры педагогического отряда «Здравствуйте»;
- «Чудетство!» - конкурс рисунков на асфальте;
- «Яркие краски детства» - концертная программа творческих объединений Центра.
12.00 – 12.15 – Торжественное открытие с участием заместителя главы г. Якутска по социальным вопросам Н.Р. Степановой, заместителя начальника Управления по работе с личным составом МВД РС(Я) Л.С. Ивановой.
12.00 – «Eco kids» - фестиваль здоровой детской еды;
12.00 – «Забавные игры» - развлекательная программа от группы компаний «Модуль»;
12.00 – «Fast hand-made» - развлекательная программа для детей от Академии будущего «Union»;
12.00 - «Радуга детства» - конкурс рисунков на асфальте;
12.15 – 14.00 - «Бэби шлягер – 2019» - гала-концерт победителей конкурса;
14.00 – 15.00 - «Собери аэбики и получи приз!» - развлекательная программа «Детство без границ» от АКБ «Алмазэргиэнбанк» АО;
15:00 – 16.00 - «Кун бытархайдара» - праздничная программа эстрадной студии «Мичээр», модный показ от агентства «IDOL»;
16.00 - 17.00 – «Disco Dolls» - праздничная программа;
17.00 – 18.00 – «Город детства моего» - праздничная программа вокального объединения «Кыырай»;
18.00 – 19.00 - «Dance generation» - праздничная программа.
ИСТОЧНИК KP.RU