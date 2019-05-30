2019-05-30T08:56:00+03:00
Общество

День защиты детей в Якутске: программа мероприятий

Конкурсы, игры, концертные номера и концертные номера начнутся в 11:00
Нинель ГУСЕВА
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Празднование пройдет на площади Орджоникидзе.Празднование пройдет на площади Орджоникидзе.Фото: ЯСИА
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1 июня Якутск отметит День защиты детей. Празднование пройдет на площади Орджоникидзе.

Программа мероприятий:

11.00 – 12.00: «Здравствуй, лето!» - интерактивная программа Детского подросткового центра г.Якутска:

- «Ура! Каникулы!» - конкурсы, игры педагогического отряда «Здравствуйте»;

- «Чудетство!» - конкурс рисунков на асфальте;

- «Яркие краски детства» - концертная программа творческих объединений Центра.

12.00 – 12.15 – Торжественное открытие с участием заместителя главы г. Якутска по социальным вопросам Н.Р. Степановой, заместителя начальника Управления по работе с личным составом МВД РС(Я) Л.С. Ивановой.

12.00 – «Eco kids» - фестиваль здоровой детской еды;

12.00 – «Забавные игры» - развлекательная программа от группы компаний «Модуль»;

12.00 – «Fast hand-made» - развлекательная программа для детей от Академии будущего «Union»;

12.00 - «Радуга детства» - конкурс рисунков на асфальте;

12.15 – 14.00 - «Бэби шлягер – 2019» - гала-концерт победителей конкурса;

14.00 – 15.00 - «Собери аэбики и получи приз!» - развлекательная программа «Детство без границ» от АКБ «Алмазэргиэнбанк» АО;

15:00 – 16.00 - «Кун бытархайдара» - праздничная программа эстрадной студии «Мичээр», модный показ от агентства «IDOL»;

16.00 - 17.00 – «Disco Dolls» - праздничная программа;

17.00 – 18.00 – «Город детства моего» - праздничная программа вокального объединения «Кыырай»;

18.00 – 19.00 - «Dance generation» - праздничная программа.

ИСТОЧНИК KP.RU

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