Вечеринка как искусство

Якутск подхватил моду на свободное время с пользой, которая охватила, кажется, всю страну. Освоить гончарный круг, приготовить ресторанный обед из трех блюд и нарисовать свою первую картину маслом теперь может каждый.

Хорошо провести время и уйти домой с собственноручно написанной картиной можно, посетив арт-вечеринку. Как живопись меняет человека, чем вдохновить художника и что чувствуешь, приобщая людей к искусству, «КП в Якутии» рассказала Айыына Бурнашева.

Незакрытый гештальт

- Впервые на арт-вечеринку я попала во время учебы в Новосибирске. Мне очень понравилось – привлекли эмоциональная подача, дизайн, да и сама идея показалась интересной, нестандартной. А когда изучила вопрос глубже, подумала – почему бы не попробовать внедрить это в Якутске?

Этот проект связан с моей личной историей – в детстве с удовольствием рисовала, училась в художественной школе, но к осознанному возрасту все сошло на нет, да и родители хотели, чтобы по жизни я занималась чем-то серьезным. Так что для меня это, можно сказать, незакрытый гештальт (смеется).

На первых порах самым сложным было найти художников. Ведь если человек прекрасно рисует сам, это отнюдь не значит, что он сможет научить других. В итоге получилось так, что моими партнерами стали 4 девушки, с которыми я училась в художественной школе.

Мы все очень молодые, и многие клиенты, когда приходят впервые, недоумевают, как нам это удается. Компания чисто женская, все очень интересные, самобытные, каждая – целый мир. Работать с такими людьми всегда весело и интересно. И они очень круто рисуют!

Художники видят мир по-другому, у них иные ценности и свой взгляд на происходящее.Фото: Из личного архива героя публикации

На каждой вечеринке работают двое: основной художник и человек, который следит за процессом и помогает, когда гостей много. Я сейчас учусь на пиарщика и занимаюсь продвижением проекта. В самом начале с решением огрвопросов и продвижением очень помогла Кыыдана Чукавина – она очень открытая, деятельная, не сидит на месте. Айталина Луковцева виртуозно общается с людьми, с ее легкой руки получается любая картина. Нарыйя Сивцева – человек со своей уникальной историей: жила в Москве, училась в Германии, открывала собственное ателье. Словом, как и положено настоящему художнику, до сих пор ищет себя. Будущий дизайнер Анжелика Нарахаева может самостоятельно провести вечеринку, и всё сделает в лучшем виде. Она привносит красоту в любое пространство, где находится.

Художники видят мир по-другому, у них иные ценности и свой взгляд на происходящее. И мне крупно повезло работать в таком окружении.

Добавь в жизнь ярких красок

- Когда мы начинали, был определенный риск, что в Якутске не заинтересуются проектом. Однако народ у нас в республике творческий, зимы долгие, а развлечений не так много. В общем, переживали мы зря. Как выяснилось, людям не хватает разнообразия – хочется попробовать что-то новенькое, получить порцию вдохновения, лучше узнать себя. А добавить в жизнь ярких красок никогда не помешает!

Работаем с акриловыми красками – рисовать ими несложно, самое то для начинающих.Фото: Из личного архива героя публикации

В формате арт-вечеринки можно провести что угодно: девичник, корпоратив, день рождения, тимбилдинг и даже свидание. Так, накануне Дня всех влюбленных мне позвонила женщина. Ее сын-школьник встречался с девушкой и хотел ее поразить. Сюрприз удался, и с этой семьей мы до сих пор общаемся, поздравляем друг друга с праздниками.

Арт-вечеринки – это и развлечение, и созидание, и просто способ хорошо провести время. Они подойдут и для тех, кто умеет рисовать, и для тех, кто не брал в руки кисточку со времен школьных уроков ИЗО. Причем получается у всех и с первого раза – главное подобрать правильную картину.

Два часа пролетают незаметно

- Тема вечеринки обговаривается заранее. Выслушав пожелания заказчика, мы помогаем определиться с идеей, направлением, стилем живописи. Так, для начинающих отлично подойдут цветочные композиции, пейзажи. Воспроизводить признанные шедевры тоже можно, но это уже сложнее – этот формат больше подойдет тем, у кого рука «набита».

За один холст можно сесть как в одиночку, так и вдвоем. Работаем с акриловыми красками – они быстро сохнут, рисовать ими несложно, самое то для начинающих. А если дрогнет рука, акрил можно легко перекрыть.

Работа над будущим шедевром идет в три этапа.Фото: Из личного архива героя публикации

Работа над будущим шедевром идет в три этапа: сначала делаем набросок, затем раскрашиваем и прорисовываем мелкие детали. Новичкам поначалу сложно, чистый холст многих пугает. Но потом они расслабляются, и два часа пролетают незаметно.

У нас нет студии, постоянной дислокации – организовать вечеринку можно где угодно, в любой атмосфере, мы сотрудничаем со многими заведениями города. Сейчас осваиваем новое направление – рисование эпоксидной смолой. Такие картины смотрятся очень эффектно.

Уже есть постоянные гости, которые приходят снова и снова. Когда видишь, как они меняются в процессе работы, погружаются в процесс и растворяются в картине – это очень вдохновляет.