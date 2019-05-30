В Якутске открылся первый в республике Центр амбулаторной онкопомощи

29 мая на базе Якутской городской больницы №3 открылся первый в республике Центр амбулаторной онкологической помощи.

В состав центра амбулаторной онкопомощи входят три койки дневного стационара и первичный кабинет онколога.

По словам главы республики Айсена Николаева, в течение пяти лет еще 18 подобных центров откроют и в других медицинских учреждениях региона. Они будут работать в тесном взаимодействии с Республиканским онкодиспансером, который сегодня строится в Якутске.

В 2019 году будет открыто 9 таких центров: 4 – в поликлиниках Якутска и 5 – в центральных районных больницах Алданского, Мирнинского, Мегино-Кангаласского, Нерюнгринского и Нюрбинского районов. В 2020 году – в Вилюйской, Ленской и Хангаласской центральных районных больницах, в 2021-м – в Амгинской и Верхневилюйской ЦРБ, в 2022-м – в Томпонской и Чурапчинской ЦРБ, в 2023-м – в Намской ЦРБ и в 2024 году – в Олекминской центральной районной больнице.

Для снижения уровня заболеваемости, сокращения сроков диагностики и повышения её качества в республике разработана региональная программа борьбы с онкологическими заболеваниями на ближайшие 5 лет.

По итогам 2017 года Якутия занимает предпоследнее место в стране по раннему выявлению рака. Онкологические заболевания вышли на второе место среди причин смертности в республике.

В 2018 году в Якутии от рака умерли более 1 300 человек. В более чем десяти процентах случаев этот диагноз был поставлен посмертно.