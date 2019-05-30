2019-05-30T03:47:58+03:00
Происшествия

Ледоход на Лене проходит по территории Булунского и Жиганского районов

Подтопленных населенных пунктов нет
Нинель ГУСЕВА
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На реке Индигирка активная фаза ледохода проходит по территории Абыйского и Аллайховского районов.На реке Индигирка активная фаза ледохода проходит по территории Абыйского и Аллайховского районов.Фото: ЯСИА
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Активная фаза ледохода на Лене проходит по территории Булунского и Жиганского районов. Его нижняя кромка - в 50 км ниже села Сиктях, густой ледоход. Уровень воды у гидропоста Джарджан - 1810 см при критическом 2260 см.

На реке Колыма активная фаза ледохода проходит по территории Нижнеколымского района. Нижняя кромка ледохода - в 35 км ниже поселка Колымское, густой ледоход.

На реке Индигирка активная фаза ледохода проходит по территории Абыйского и Аллайховского районов. Нижняя кромка наблюдается в 88 км выше Оленегорска, густой ледоход. Уровень воды у поселка Белая Гора составляет 887 см при критическом 1202 см, средний ледоход.

На реке Яна активная фаза ледохода проходит по территории Усть-Янского района. Нижняя кромка ледохода наблюдается в 30 км выше поселка Казачье, густой ледоход. Уровень воды - 620 см при критическом 1350 см, вода на льду.

На реке Оленек активная фаза ледохода проходит по территории Оленекского района. Нижняя кромка ледохода наблюдается в районе гидропоста Сухана, густой ледоход. Уровень воды у поселка Оленек составляет 1124 см при критическом 1150 см, густой ледоход.

Подтопленных населенных пунктов нет.

ИСТОЧНИК KP.RU

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