2019-05-29T11:57:08+03:00
Происшествия

Звезд соцсетей из Якутии, тракториста и мотоциклиста, оштрафовали за нарушения ПДД

Оба чудом не пострадали
Нинель ГУСЕВА
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Водитель трактора не заметил низко висящую линию электропередачи, чудом не убив при этом сидевшего наверху товарища.Водитель трактора не заметил низко висящую линию электропередачи, чудом не убив при этом сидевшего наверху товарища.Фото: скриншот с видео
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Звезды соцсетей из Якутии, тракторист и мотоциклист, были оштрафованы сотрудниками ГИБДД. Оба чудом остались живы: один – после обрыва провода под напряжением, второй – после неудачного исполнения трюка на своем байке.

28 мая водитель мотоцикла «Сузуки» решил стоя проехаться на байке по одной из центральных улиц Якутска. При выполнении трюка он не справился с управлением, и мотоцикл опрокинулся. Это видео облетело соцсети.

Мужчина решил стоя проехаться на байке по одной из центральных улиц Якутска..Видеозапись фиаско разлетелась по соцсетям.

Инспекторы ДПС задержали 25-летнего трюкача тем же вечером. В результате ДТП он не пострадал, однако был оштрафован за оставление места аварии.

В тот же день в сети интернет была опубликована видеозапись, где два трактора «МТЗ» тащат на буксире высоченную емкость, которая задевает и обрывает электропровод. Инцидент, произошедший в селе Эмиссы Амгинского района республики, едва не закончился трагедией – в этот момент на самой верхотуре находился человек.

Как выяснилось, 6-метровую железную емкость для воды перевозили на водокачку с территории центральной котельной. Водитель трактора не заметил низко висящую линию электропередачи, чудом не убив при этом сидевшего наверху товарища.

Родился в рубашке: мужчина остался жив после обрыва линии электропередачи..В Якутии два трактора «МТЗ» тащат на буксире высоченную емкость, которая задевает и обрывает электропровод.

В ходе разбирательств выяснилось, что один из водителей не имел права управления трактором. Инспекторы ДПС выписали горе-трактористам сразу 4 штрафа: за управление транспортным средством, незарегистрированным в установленном порядке, неисполнение обязанностей по страхованию гражданской ответственности, нарушения правил перевозки пассажира и движения тяжеловесного и крупногабаритного транспортного средства.

ИСТОЧНИК KP.RU

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