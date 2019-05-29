Звезд соцсетей из Якутии, тракториста и мотоциклиста, оштрафовали за нарушения ПДД

Звезды соцсетей из Якутии, тракторист и мотоциклист, были оштрафованы сотрудниками ГИБДД. Оба чудом остались живы: один – после обрыва провода под напряжением, второй – после неудачного исполнения трюка на своем байке.

28 мая водитель мотоцикла «Сузуки» решил стоя проехаться на байке по одной из центральных улиц Якутска. При выполнении трюка он не справился с управлением, и мотоцикл опрокинулся. Это видео облетело соцсети.

Мужчина решил стоя проехаться на байке по одной из центральных улиц Якутска..Видеозапись фиаско разлетелась по соцсетям.

Инспекторы ДПС задержали 25-летнего трюкача тем же вечером. В результате ДТП он не пострадал, однако был оштрафован за оставление места аварии.

В тот же день в сети интернет была опубликована видеозапись, где два трактора «МТЗ» тащат на буксире высоченную емкость, которая задевает и обрывает электропровод. Инцидент, произошедший в селе Эмиссы Амгинского района республики, едва не закончился трагедией – в этот момент на самой верхотуре находился человек.

Как выяснилось, 6-метровую железную емкость для воды перевозили на водокачку с территории центральной котельной. Водитель трактора не заметил низко висящую линию электропередачи, чудом не убив при этом сидевшего наверху товарища.

Родился в рубашке: мужчина остался жив после обрыва линии электропередачи..В Якутии два трактора «МТЗ» тащат на буксире высоченную емкость, которая задевает и обрывает электропровод.

В ходе разбирательств выяснилось, что один из водителей не имел права управления трактором. Инспекторы ДПС выписали горе-трактористам сразу 4 штрафа: за управление транспортным средством, незарегистрированным в установленном порядке, неисполнение обязанностей по страхованию гражданской ответственности, нарушения правил перевозки пассажира и движения тяжеловесного и крупногабаритного транспортного средства.