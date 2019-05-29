2019-05-29T06:16:02+03:00
Общество

4 якутских стартапа представят республику на международной конференции в «Сколково»

Тема конференции – «Цифровые рок-звезды. Темная сторона технологий».
Нинель ГУСЕВА
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Представители бизнеса презентуют свои кейсы и поделятся секретами с начинающими стартаперами.Представители бизнеса презентуют свои кейсы и поделятся секретами с начинающими стартаперами.Фото: Из личного архива героя публикации
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Участниками седьмой международной конференции Startup Village, которая стартует в инновационном центре «Сколково», станут представители 4,5 тысяч компаний и больше тысячи инвесторов. Якутию на мероприятии представят 4 стартапа.

Тема конференции – «Цифровые рок-звезды. Темная сторона технологий». Представители технологического бизнеса презентуют свои кейсы и поделятся секретами с начинающими стартаперами.

Якутию на конференции представят малое инвестиционное предприятие «Автономные технологии» с проектом «VeDroid – роботы-уборщики», Леонид Жожиков с проектом «MyLiver — биотехнологический модуль гемофильтрации с функцией печени», ООО «Кинестетика» с проектом «Средство защиты кожи от обморожения FREEZE PROTECT» и компания «РанГо», занявшая 3 место в треке информационных технологий Дальневосточного этапа Startup-tour 2019.

В числе участников конференции в 2019 году ожидаются вице-премьер РФ Максим Акимов, председатель Совета директоров Фонда "Сколково" Виктор Вексельберг, председатель Фонда "Сколково" Аркадий Дворкович, председатель правления УК "Роснано" Анатолий Чубайс, генеральный директор Российской венчурной компании Александр Повалко, сооснователь и CEO Gett Дэйв Вайсер, глава QIWI Сергей Солонин, руководитель Philips HealthWorks в Royal Philips Альберто Прадо и другие.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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