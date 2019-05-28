26-летний Егор Ефимов – солист джаз-бэнда «SESSION CLUB». А еще пианист, композитор, артист оркестра Саха Цирка, один из основателей «Школы современной музыки», член молодёжного отделения Союза композиторов России и Международной ассоциации молодых композиторов, исполнителей и музыковедов.

Пять незабываемых лет

- С чего начинается музыка? С Вселенной, Бога, природы и человеческих переживаний, будь то радость, горе, счастье или полное отрешение от мира.

Кто создаёт музыку? Человек – автор, композитор, мелодист. Специфика профессии музыканта такова, что вдохновляться можно всем на свете: ночным небом, воздухом, вкусной едой, прекрасной природой, но особенно – людьми, их высказываниями или поступками.

Меня приняли в Высшую школу музыки им. В. А. Босикова в пятилетнем возрасте. Отучившись четыре года в классе фортепиано доцента Валентины Афанасьевны Ларионовой, меня перевели к заслуженной артистке России Юноне Михайловне Упхоловой. То были пять незабываемых лет. Именно тогда я познакомился с Владимиром Васильевичем Ксенофонтовым – одним из ведущих композиторов Якутии и России, автором многих музыкальных произведений различных жанров, получивших признание и высокую оценку многих российских и зарубежных специалистов.

Помню свои первые шаги - семь пьес для фортепиано, посвящённые любви к Богу и окружающему миру.Фото: Социальные сети

Владимир Васильевич привил мне любовь к сочинительству. Помню свои первые шаги - семь пьес для фортепиано, посвящённые любви к Богу и окружающему миру. К сожалению, их ноты утеряны, но в будущем я планирую написать что-то еще на эту тему. С Владимиром Васильевичем мы до сих пор держим связь, он помогает мне советами в вопросах организации и композиции.

Гимн родного района

- В 14 лет, вернувшись из Якутска на родину, я много писал, импровизировал. Из этого вышла фортепианная пьеса «Аптаах Ый», которая, возможно, вскоре станет гимном моего родного района.

Окончив школу, начал усердно заниматься эстрадным искусством, особенно джазом и роком. А еще экспериментировал, писал музыку для таких же экспериментальных спектаклей моего друга, режиссёра Андрея Адамова.

Затем я попал в хорошие руки заслуженного деятеля искусств республики, дирижера Андрияна Анатольевича Егорова, в оркестр Государственного цирка Якутии им. Марфы и Сергея Расторгуевых. Здесь практически с нуля началась моя карьера клавишника и вокалиста. И я очень благодарен судьбе, что оказался в нужное время в нужном месте.

С учениками Школы современной музыки.Фото: Социальные сети

В цирке я научился всему, что умею сейчас, и прошёл колоссальную школу. Что ценно, все это на практике, быстро и без лишних вопросов. Именно здесь я снова вернулся к композиции. Результатом этой работы стал первый якутский мюзикл «Чудный костюм» в постановке Татьяны Чаранской. Также были написаны несколько увертюр для цирковых представлений, джазовые обработки известных песен, этно-джазовая музыка и собственные песни на английском и немецком языках в абсолютно разных направлениях.

Без каких-либо колебаний я вернулся к своим классическим корням - начал писать камерную, академическую, современную музыку, не забывая и об эстрадных направлениях. Из-за нехватки знаний свою музыку для классических исполнителей я классифицировал как неоклассику, что, как оказалось, было ошибкой. Однако это не мешало мне в работе. За плечами – две большие премьеры, мою музыку хотят играть, а это высшая награда для композитора.

Свежий взгляд на музыку

- Попасть в ряды молодёжного отделения Союза композиторов России, Международной ассоциации молодых композиторов, исполнителей и музыковедов, Гильдию композиторов Российского музыкального союза мне помог давний друг и коллега, лауреат и дипломант международных и российских конкурсов, старший преподаватель Высшей школы музыки Николай Михеев.

В марте 2019 года меня пригласили на V Международный симфонический форум-конкурс композиторов стран СНГ имени М. К. Огинского в Беларусь, который прошел в конце апреля. В якутской делегации нас было четверо: студенты Высшей школы музыки Ольга Аркадьева и Иван Серкин, Николай Михеев и я.

На семинар-форум съехались 26 авторов в возрасте от 15 до 42 лет с разных концов Евразийского континента. В течении 10 дней мы работали с симфоническим оркестром, создавая новые партитуры и общаясь с приглашенными мастерами.

В планах - большая работа над собой, новыми проектами и произведениями.Фото: Социальные сети

В рамках семинара свои авторские курсы провели композиторы Йиржи Бездек, Леонид Любовский и Ярослав Судзиловский, Дмитрий Лыбин и Анна Короткина. На этих лекциях я узнал много нового о себе и своей музыке. Мне как воздух необходим был свежий взгляд на мою музыку, и я его получил.

Образовательная программа семинара была очень насыщенной: занятия и репетиции начинались в 9.30 утра и заканчивались в полночь, с перерывом на обед и индивидуальную работу. Мы изучали выдающиеся партитуры современной русской симфонической музыки, знакомились с новейшими разработками и композиторскими системами Вячеслава Артемова, Виктора Екимовского, Владимира Тарнопольского, Леонида Любовского, Ольги Бочихиной, Ярослава Судзиловского, Настасьи Хрущевой, Александра Хубеева и других. Мы день и ночь писали музыку. Бывало всякое: разочарования, слёзы счастья, кропотливая работа, вдохновение и отсутствие его – в общем, весь спектр эмоций!

Я познакомился со всеми участниками семинара. Несмотря на разницу менталитетов и характеров, они произвели на меня неизгладимое впечатление: настоящие интеллигенты, интеллектуалы высшей пробы, добрые, отзывчивые, щедрые и сильные духом люди. Со всеми я наладил контакт, с кем-то подружился, нашлись люди, с которыми у меня появилась необъяснимая духовная, не только музыкальная, но и родственная связь.

Семинар сделал меня взрослее, умнее, решительнее. Появилось множество идей, задач и целей. Моя жизнь разделилась на до и после. В планах большая работа над собой, новыми проектами и произведениями. Я открыл новые грани себя, переосмыслил приоритеты, отношение к жизни. Семинар пробудил во мне широкий спектр новых эмоций и чувств, а это главные источники вдохновения.