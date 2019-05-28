Якутское кино поддержат рублем. Совещание по вопросам развития местного кинематографа прошло в столице республики 27 мая.

По мнению главы Якутии Айсена Николаева, механизмы поддержки якутского кино должны претерпеть существенные изменения, так как творческий потенциал якутских кинематографистов перерос их технические и организационные возможности. Отныне ежегодно на поддержку кинопроизводства в республике будет выделяться не менее 80 млн рублей.

С 2010 года в республике выпущено 95 полнометражных художественных фильмов. В 2018 году картина «Царь-птица» режиссера Эдуарда Новикова завоевала Гран-при Московского международного кинофестиваля, а в этом году дебютная работа Любови Борисовой «Надо мною солнце не садится» удостоилась приза зрительских симпатий.

Айсен Николаев поручил правительству и министерству культуры и духовного развития республики определить ряд направлений, по которым будет оказываться финансовая поддержка якутскому кинематографу. В их число войдет поддержка авторского кино, детских и анимационных фильмов, кинокартин дебютантов, экранизации якутских произведений и исторических фильмов.

- Якутское кино состоялось, а его феномен известен не только в нашей стране, но и далеко за ее пределами. Наша задача – развить и закрепить успех наших кинематографистов. Учитывая, что рынок киноиндустрии крайне конкурентный, высокотехнологичный и не простой, как многим кажется, чтобы занять в нем свое место под солнцем, нам необходимо приложить больше усилий. Причем не только финансовых, но и интеллектуальных, организационных, - подчеркнул глава республики.

Сегодня Якутия является лидером по производству кинофильмов среди субъектов РФ после Москвы и Санкт-Петербурга. В среднем в республике выпускается по 8-10 картин в год, их средний бюджет составляет от 1,5 до 3 млн рублей.