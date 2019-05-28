2019-05-28T03:10:19+03:00
Звезды

Якутское кино поддержат рублем

Ежегодно на поддержку кинопроизводства в республике будет выделяться не менее 80 млн рублей
Нинель ГУСЕВА
Поделиться:
В среднем в республике выпускается по 8-10 фильмов в год.В среднем в республике выпускается по 8-10 фильмов в год.
Изменить размер текста:

Якутское кино поддержат рублем. Совещание по вопросам развития местного кинематографа прошло в столице республики 27 мая.

По мнению главы Якутии Айсена Николаева, механизмы поддержки якутского кино должны претерпеть существенные изменения, так как творческий потенциал якутских кинематографистов перерос их технические и организационные возможности. Отныне ежегодно на поддержку кинопроизводства в республике будет выделяться не менее 80 млн рублей.

С 2010 года в республике выпущено 95 полнометражных художественных фильмов. В 2018 году картина «Царь-птица» режиссера Эдуарда Новикова завоевала Гран-при Московского международного кинофестиваля, а в этом году дебютная работа Любови Борисовой «Надо мною солнце не садится» удостоилась приза зрительских симпатий.

Айсен Николаев поручил правительству и министерству культуры и духовного развития республики определить ряд направлений, по которым будет оказываться финансовая поддержка якутскому кинематографу. В их число войдет поддержка авторского кино, детских и анимационных фильмов, кинокартин дебютантов, экранизации якутских произведений и исторических фильмов.

- Якутское кино состоялось, а его феномен известен не только в нашей стране, но и далеко за ее пределами. Наша задача – развить и закрепить успех наших кинематографистов. Учитывая, что рынок киноиндустрии крайне конкурентный, высокотехнологичный и не простой, как многим кажется, чтобы занять в нем свое место под солнцем, нам необходимо приложить больше усилий. Причем не только финансовых, но и интеллектуальных, организационных, - подчеркнул глава республики.

Сегодня Якутия является лидером по производству кинофильмов среди субъектов РФ после Москвы и Санкт-Петербурга. В среднем в республике выпускается по 8-10 картин в год, их средний бюджет составляет от 1,5 до 3 млн рублей.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Читайте также
Новости 24
Открыта паромная переправа Качикатцы – Мохсоголлох
В Якутии растет число укусов клещей
В одном из районов Якутии депутат лишился мандата в связи с утратой доверия
Ледоход на Лене проходит по территории Жиганского района
В Якутске готовятся к Ысыаху Туймаады
В День защиты детей в Якутске пройдет выставка пожарной техники
В Якутии задержали преступника, которого искали по всей стране более полугода
Якутский международный кинофестиваль пройдет в марте 2020 года
В Якутии действует один лесной пожар
Задай вопрос начальнику управления образования Якутска
Жители Якутска на несколько дней останутся без горячей воды
Житель Якутска, по вине которого погибли 3 человека, отправится в колонию на три года
По маршруту Якутск-Нижний Бестях курсируют 8 паромов
Ледоход на Лене проходит по территории Жиганского района
Первый, но не последний: во Владивостоке встретили лето по-якутски
Ледоход на Лене проходит по территории Жиганского района
Жителей якутской Арктики освободили от транспортного налога
Мэрия Якутска и «Водоканал» нашли компромисс
Прямая угроза подтопления Среднеколымска миновала
Шесть якутских режиссеров и продюсеров получили гранты на новые картины