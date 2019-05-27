2019-05-27T11:19:01+03:00
Общество

Ионы аммония, стронция и марганца: «Якутуголь» загрязняет реку Чульман

Компания имеет разрешительные документы по водопользованию не на все свои объекты
Нинель ГУСЕВА
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Деятельность угледобывающих предприятий стала причиной участившихся случаев загрязнения рек в Нерюнгринском районе.Деятельность угледобывающих предприятий стала причиной участившихся случаев загрязнения рек в Нерюнгринском районе.
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Соблюдение компанией «Якутуголь» требований в области охраны окружающей среды стало темой совещания в Минприроды республики. Причиной участившихся случаев загрязнения рек в Нерюнгринском районе стала деятельность угледобывающих предприятий.

По словам директора по производству компании «Якутуголь» Алексея Иванова, река протекает недалеко от производственных объектов компании, и в период снеготаяния накопленная угольная пыль вместе с талыми водами попадает к участкам, близким к руслу.

Как отметила руководитель департамента по экологической безопасности Минэкологии Якутии Вера Степанова, только за первый квартал 2019 года в результате деятельности компании установлено ухудшение качества воды в реке Чульман. Воды впадающей в нее реки Верхняя Нерюнгра были загрязнены ионами аммония, стронция и марганца. По этому факту возбуждено дело об административном правонарушении, предприятие оштрафовано на 330 тысяч рублей, одно из должностных лиц – на 50 тысяч.

Кроме того, по словам Веры Степановой, «Якутуголь» не на все свои объекты имеет разрешительные документы по водопользованию. Так, срок разрешения на сброс сточных вод в реку Верхняя Нерюнгра истек еще в прошлом году и до сих пор не продлевался.

Указанные нарушения свидетельствуют о ненадлежащем выполнении компанией «Якутуголь» природоохранных мероприятий, экологическая безопасность на должном уровне не обеспечивается, экологический менеджмент не организован.

В августе эти вопросы обсудят на выездном совещании в Нерюнгри, сообщает пресс-служба Минприроды республики.

ИСТОЧНИК KP.RU

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