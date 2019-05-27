В Якутске появятся велосипедные дорожки

В Якутске началась работа над созданием проекта единого архитектурного каркаса велосипедных путей, которые свяжут кварталы столицы. Первые велодорожки появятся на 202 и 203-м микрорайоне уже в этом году.

- Протяженность дорожек на 202 и 203 микрорайонах составит примерно полтора километра. Путь пройдет на отрезке улиц С. Омоллоона и Ларионова. В следующем году начнутся работы на объездном шоссе. Проект называется «велокаркас Якутска», сейчас его разрабатывает управление архитектуры. До конца 2024 года сеть велодорожек соединит большинство районов Якутска, — рассказал начальник управления дорог окружной администрации Валерий Домотов.

Согласно подписанному в декабре 2016 года постановлению Окружной администрации «Комплексное развитие транспортной инфраструктуры городского округа «город Якутск» на 2017-2032 годы», в течение ближайших пяти лет в столице республики должны появиться почти 62 километра велодорожек. Для них оборудуют дополнительные полосы или обозначат разметкой – в основном, это будет сделано на новых реконструированных улицах, где такое возможно.

Протяженность велодорожки на Хатын-Юряхском шоссе (от Вилюйского тракта до улицы Курнатовского) составит 4,8 км. Здесь выделят дополнительную полосу для движения велосипедистов. На Окружном шоссе, на участке от улицы Жорницкого до Вилюйского тракта, планируют выделить дополнительную полосу для длиной 4,3 км.

На остальных улицах будет нанесена дополнительная разметка. Протяженность большинства велодорожек составит от нескольких сотен метров до 2-3 километров. Велодорожки также появятся в селах Маган, Кангалассы, Хатассы, Пригородном и в микрорайоне Марха, сообщает «Якутия24».