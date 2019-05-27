2019-05-27T08:54:04+03:00
Общество

Две якутских лицея вошли в число базовых школ Российской академии наук

В перечень предлагают включить еще два республиканских учебных заведения
Нинель ГУСЕВА
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Выбирались школы, имеющие высокий рейтинг, расположенные рядом с НИИ или сильным университетом.Выбирались школы, имеющие высокий рейтинг, расположенные рядом с НИИ или сильным университетом.
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Российская академия наук составила предварительный список опорных школ, где учеников со способностями к науке будут готовить к поступлению в конкретные вузы. В число 110 образовательных учреждений в 32 регионах страны вошли Физико-технический лицей им. В.П. Ларионова и Якутский городской лицей.

110 – это не окончательная цифра, а только те школы, которые выбраны для начала проекта. Специалисты РАН ориентировались на учебные заведения, имеющие высокий рейтинг, выпускники которых демонстрируют успехи на олимпиадах, стабильно поступают в ведущие вузы России. Также выбирались школы, расположенные рядом с НИИ или сильным университетом. Планируется, что отобранные муниципальные учебные заведения превратят в региональные, при них будут созданы интернаты, чтобы поступить туда смогли дети из небольших городов и сел.

Председатель постоянного комитета Ил Тумэна по науке, образованию, культуре и СМИ Феодосия Габышева предлагает включить в перечень базовых школ РАН ещё два учебных заведения из Якутии - Верхневилюйский республиканский лицей-интернат имени М.А. Алексеева и экспериментальную школу-интернат «Арктика» из Нерюнгри.

Первое совещание с участием региональных координаторов проекта пройдет в Москве 31 мая. Уже готовятся образовательные программы и методические курсы повышения квалификации учителей, решается вопрос с финансированием проекта.

ИСТОЧНИК KP.RU

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