2019-05-26T12:20:36+03:00
Происшествия

В Якутии директора сельской школы дважды ударили ножом в живот

Подозреваемый задержан, возбуждено уголовное дело
Нинель ГУСЕВА
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Состояние потерпевшего медики оценивают как стабильное.Состояние потерпевшего медики оценивают как стабильное.
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В Якутии 33-летнего директора сельской школы дважды ударили ножом в живот. Преступление произошло ночью 25 мая в селе Борогонцы Усть-Алданского района республики.

Потерпевший — директор Чаранской средней школы. Как сообщает пресс-служба МВД Якутии, мужчина повздорил на улице с группой молодых людей. В ходе конфликта один из них, 18-летний парень, дважды ударил потерпевшего ножом в живот.

О поножовщине в полицию сообщил диспетчер скорой помощи о том. Пострадавшего доставили в больницу, медики оценивают его состояние как стабильное.

В настоящее время подозреваемый задержан и водворен в изолятор временного содержания. Во время следственных мероприятий он дал признательные показания. На месте происшествия обнаружен и изъят нож.

Возбуждено уголовное дело. За умышленного причинения тяжкого вреда здоровью с применением оружия задержанному грозит лишение свободы на срок до десяти лет.

ИСТОЧНИК KP.RU

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