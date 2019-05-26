В Якутии директора сельской школы дважды ударили ножом в живот

В Якутии 33-летнего директора сельской школы дважды ударили ножом в живот. Преступление произошло ночью 25 мая в селе Борогонцы Усть-Алданского района республики.

Потерпевший — директор Чаранской средней школы. Как сообщает пресс-служба МВД Якутии, мужчина повздорил на улице с группой молодых людей. В ходе конфликта один из них, 18-летний парень, дважды ударил потерпевшего ножом в живот.

О поножовщине в полицию сообщил диспетчер скорой помощи о том. Пострадавшего доставили в больницу, медики оценивают его состояние как стабильное.

В настоящее время подозреваемый задержан и водворен в изолятор временного содержания. Во время следственных мероприятий он дал признательные показания. На месте происшествия обнаружен и изъят нож.

Возбуждено уголовное дело. За умышленного причинения тяжкого вреда здоровью с применением оружия задержанному грозит лишение свободы на срок до десяти лет.