Число отравившихся в школьной столовой в Якутии возросло до 17-ти

Число отравившихся в школьной столовой в Олекминском районе Якутии возросло до 17-ти. Все они – воспитанники и работники Мальжагарской начальной школы-сада небольшого села Улахан-Мунку.

Первоначально сообщалось о десяти пострадавших детях в возрасте от 2 до 8 лет. Они обратились за экстренной медицинской помощью с жалобами на недомогание, слабость, боли в животе, рвоту и расстройство желудка в четверг, 23 мая. Их госпитализировали в инфекционное отделение Олекминской центральной районной больницы. В тот же день к медикам обратился один из педагогов школы, на следующий день в больницу поступил ещё один взрослый.

Для оказания медицинской помощи жителям Улахан-Мунку направили врача из соседнего села Абага. 24 мая на месте происшествия побывали главврач Олекминской центральной районной больницы и районный педиатр, а также эпидемиолог и врач-терапевт. В результате проведенного ими осмотра госпитализированы еще пятеро детей с похожими симптомами.

Как сообщили «КП в Якутии» в Минздраве республики, все заболевшие – 15 детей и двое взрослых – 22 мая обедали в школьной столовой. Медики диагностировали у них острую кишечную инфекцию неясной этиологии.

Сейчас состояние детей оценивается как средней тяжести, самочувствие всех пострадавших удовлетворительное, угрозы их жизни и здоровью нет.

Процессуальную проверку факта массового отравления в школе Улахан-Мунку организовал республиканский Следственный комитет. Сотрудники следственно-оперативной группы провели осмотр места происшествия и опросили очевидцев. Образцы продуктов направлены на исследование.

По результатам проверки будет принято процессуальное решение.