«Сокращений не планируется»: о реформе сферы образования Якутии

В ходе прямого эфира в телепередаче «Актуальное интервью» председатель Правительства Якутии Владимир Солодов рассказал об отмене постановления №202 и об изменениях, которые произойдут в сфере образования.

Глава кабмина отметил, что сокращений в образовательной сфере не планируется. 1 сентября 2019 года будет издано новое постановление – оно определит путь, по которому пойдет республика в плане перемен в сфере образования. В течение следующих трех месяцев будет проведена тщательная работа с каждым районом.

Также будут решаться вопросы, связанные с объединением юридических лиц и административного персонала, чтобы высвободить возможные административные ставки.

- В республике есть необходимость изменений в социальной сфере, в сфере образования она имеет безотлагательный характер. Это связано с повышением качества образования. Если мы посмотрим на средние баллы ЕГЭ семилетней давности, основная часть проходных баллов в то время была в «зеленой зоне», сейчас мы находимся ниже среднего уровня по стране. Такая ситуация недопустима. Наша задача чтобы у каждого ребенка, который учится в республике, была возможность получить качественное образование здесь и за пределами Якутии, поступить в вузы, быть реализованными в современном мире. При этом ни одна школа в труднодоступных населенных пунктах не будет сокращена, если у местных жителей нет альтернативного варианта, подчеркнул Владимир Солодов.

В сентябре этого года не будет принято никаких административных решений, будет лишь утверждена схема, которая вступит в силу 1 сентября 2020 года. На подготовку к реформе у республики будет год.