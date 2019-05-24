Как Наталья Кинд «подарила» Якутии трубку «Мир»

Весной 1955 года ленинградский геолог Наталья Кинд составила прогнозную карту, где были обозначены два предполагаемых места нахождения коренных алмазов в бассейне реки Малая Ботуобия. Копии она отдала сотрудникам, выехавшим к месту полевых работ.

Уже через три дня после высадки в тайге, 13 июня 1955 года, на одном из них была открыта трубка «Мир», на другом, спустя годы, - трубка «Интернациональная».

На поиск алмазов вышли… «киндейцы»

Из воспоминаний первооткрывательницы трубки «Мир» Екатерины Николаевны Елагиной: «Познакомились мы с Натальей Владимировной Кинд еще в годы войны, на Урале. С первых же дней после моего появления в уральском поселке, где размещалась Уральская алмазная экспедиция, в разговорах геологов часто упоминалась Наташа Кинд. Говорилось о ней уважительно, и в разгоравшихся профессиональных спорах ее имя служило непререкаемым авторитетом, разжигавшим мое любопытство.

Н.В.Кинд и Е.Н.Елагина.

Она поражала воображение красотой, изяществом модной одежды. Прекрасные густые волосы, собранные в тугие косы, отливали на ярком солнце цветом поспевающей ржи, синева больших выразительных глаз перекликалась с синью весеннего неба. Она притягивала к себе светившейся в глазах добротой и мгновенно располагающей улыбкой. Во всех ее действиях сквозила естественность и элегантность, в которых угадывалось ее хорошее воспитание, позволявшее просто держаться в любой обстановке. Работать под руководством Н.В.Кинд было не просто интересно, а чрезвычайно легко и увлекательно. Благодаря ее неиссякаемому юмору, каждый рабочий день, с часто выпадающими трудными маршрутами, воспринимался как праздник. Будучи начальником, она никогда не приказывала, предпочитая форму деликатной просьбы, которую каждый стремился исполнить как можно лучше. Это в любой коллектив вносило атмосферу дружелюбия и товарищества. Именно поэтому коллектив нашей партии №132 Уральской алмазной экспедиции и прозвали «киндейцами» - по фамилии ее безусловного лидера.

С первых же дней совместной работы с Н.В.Кинд нашей партии постоянно сопутствовала удача. Открытие богатейшего промышленного месторождения - редкостная удача для геолога, но она не свалилась, как манна небесная, на головы нашего маленького коллектива, а явилась логичным завершением тяжелого многолетнего труда под руководством Наталии Владимировны.

Весь ее плодотворный исследовательский путь, пройденный по алмазной стезе, служит убедительным тому подтверждением. Не было случайностью, что на Среднем Урале во всех выделенных ею участках были обнаружены алмазные россыпи. Высоко ценивший способности и широту кругозора Н.В.Кинд Александр Петрович Буров направлял ее разрешать принципиально важные и спорные вопросы в бассейны наиболее перспективных рек Сибири: на Нижнюю Тунгуску и Вилюй.

Кимберлитовая трубка «Мир», 1957 год.

Она подняла первый кристалл алмаза из русла реки Малая Ботуобия, на протяжении нескольких лет считавшейся бесперспективной. Это произошло 8 сентября 1953 года - в Натальин день. Этой находкой открывалась богатейшая Малоботуобинская алмазоносная провинция. Благодаря логичности своего мышления и умению сопоставлять фактический материал, Н.В. Кинд в начале 1955 года составила «карту прогнозов» района реки Малая Ботуобия, на которой отчетливо выделила два участка предполагаемых местонахождений кимберлитовых тел. Как известно, 13 июня 1955 года на одном из них была открыта трубка «Мир», на другом, спустя годы, - трубка «Интернациональная».

Временный палаточный городок на месте будущего Мирного, 1957 год.

К величайшему сожалению, на протяжении почти трех десятилетий роль Н.В.Кинд в этих беспрецедентных открытиях затушевывалась. Только в 1970 году она получила звание «Первооткрыватель месторождения» за открытие трубки «Мир». Только в 1981 году впервые побывала в Мирном, когда группа энтузиастов устроила ей поездку в город, который своим появлением во многом обязан именно ей. Последний раз в Якутию Наталья Владимировна приезжала в августе 1989 года, когда отмечалось 40-летие находки первых алмазов на реке Вилюй. За три года до смерти».

Полпред русской науки

Наталья Владимировна Кинд, невзирая на вопиющую несправедливость, сумела прожить вторую после алмазной, успешную, блестящую жизнь в геологии. В 1959 году она поступила на работу в Геологический институт Академии наук СССР. Кинд поставила перед собой задачи: создать новую лабораторию радиоуглеродного датирования, изучить четвертичную геологию Русского Севера. Наталья Владимировна много работала в поле. Радиоуглеродный метод позволил детально датировать отложения, связанные со стадиями последних оледенений Сибири.

Имя Кинд получило международную известность. Она постоянно публиковала новые результаты, выступала на совещаниях. Раньше многих своих коллег Н.В.Кинд стала выезжать за рубеж. Этому способствовало все: брак с историком И.Д.Рожанским, в те годы сотрудником ЮНЕСКО, год, проведенный с семьей в Париже, свободное владение европейскими языками. Коллег поражал объем собранных ею геологических данных, подкупали красноречие и убежденность, талант вести острую, но доброжелательную дискуссию. Лучшего «полпреда» русской науки трудно было себе представить!

Когда твой друг - Солженицын

Но у алмазной леди была и другая жизнь. Дом семьи Рожанских надолго стал центром притяжения интеллектуальной элиты Москвы. Когда окончилась короткая «оттепель» и снова оказалась под угрозой судьба замечательных произведений и их авторов, Н.В.Кинд не осталась в стороне. Все больше сил она отдавала попавшим в беду или нуждающимся в помощи людям. Вместе с другими – А.Ахматовой, Л.Чуковской, Ф.Вигдоровой – Кинд и Рожанский выступили в защиту осужденного за «тунеядство» Иосифа Бродского и подписали телеграмму протеста, направленную в Ленинградский обком партии. Квартира Кинд стала надежным хранилищем рукописей Александра Солженицына. Наталья Владимировна была не только первым читателем «Архипелага ГУЛАГ», но помогла переправить рукописи писателя на Запад. Благодаря Н.В.Кинд, которая смогла переправить за границу «Колымские рассказы» В.Шаламова, его проза дошла до русского и европейского читателей еще при жизни автора. Она же на 40-й день после смерти писателя устроила у себя вечер его памяти.

Среди друзей "алмазной леди" Натальи Кинд были девять лауреатов Нобелевской премии.

По четвергам на квартире Натальи Владимировны собирались слушать музыку – записи вещей, не исполнявшихся в те годы: многие там впервые слышали Стравинского, Шенберга. Там впервые был записан на пленку голос Ахматовой, которая, бывая в Москве, любила останавливаться у Н.В.Кинд, – поэма «Реквием», главы из «Поэмы без героя», монолог о Н.Н.Пушкиной, многие неизданные еще стихи – например, «Привольем пахнет дикий мед». Там читали и записывали свои новые произведения А.Галич, И.Бродский, Н.Коржавин, Д.Самойлов, Г.Белль, М.Фриш, П.Неруда. Для многих из них притягательными были именно дружба с хозяйкой, ее ум и обаяние. В круг ее общения входили Е. и Л.Чуковские, Н.Глен, Е.Левитин, Д.Борисов, Б.Михайлов. В доме бывали А.Сахаров, А.Мень, Н.Берберова, Г.Айги, В.Корнилов, Ю.Домбровский, Б.Окуджава. Наталья Владимировна как-то, улыбаясь, сказала: «Среди моих друзей, оказывается, девять лауреатов Нобелевской премии».

Первооткрывательница трубки «Мир», доктор геолого-минералогических наук Наталья Владимировна Кинд умерла 13 февраля 1992 года в Санкт-Петербурге в возрасте 74 лет. Но, как писал Константин Симонов, «мы измеряем жизнь не днями жизни, а часами дружбы». По этому счету Наталья Владимировна Кинд жила необыкновенно долго.