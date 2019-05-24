В Арктической зоне Якутии активизируют геологоразведочные работы

23 мая глава Якутии Айсен Николаев встретился с генеральным директором АО «Росгеология» Сергеем Горьковым. Стороны обсудили вопросы увеличения объемов проведения геологоразведочных работ на территории республики.

Айсен Николаев отметил, что сегодня в арктических районах республики выявлены новые перспективные месторождения золота, серебра, олова и других полезных ископаемых.

- За последние десятилетия объемы проводимых геологоразведочных работ в пределах арктических и северных районов республики недостаточны для открытия новых месторождений. Арктическая часть Якутии до сих пор остается слабо изученной. Учитывая высокие перспективы открытия крупных месторождений, считаю необходимым проведение на территории арктических районов комплекса геологоразведочных работ, - подчеркнул глава Якутии.

Сергей Горьков согласился, что объемы финансирования из федерального бюджета на проведение комплекса геологоразведочных работ необходимо увеличить. Он отметил, что компании-недропользователи тратят на разведку больше средств, чем выделяет на эти цели государство, но они занимаются разведкой лишь там, где добывают, и новые месторождения практически не открываются. Он также подчеркнул, что из-за этого в последнее время на территории республики не было выявлено крупных месторождений, и выразил готовность к заключению Соглашения о сотрудничестве с Правительством республики.