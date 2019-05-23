2019-05-23T11:12:15+03:00
Общество

В Якутии отменено резонансное постановление правительства №202

Принятый в июне 2018 года документ широко обсуждался в обществе
Нинель ГУСЕВА
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Резонансное постановление было разработано предыдущим составом кабмина.Резонансное постановление было разработано предыдущим составом кабмина.
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В Якутии отменено резонансное постановление правительства №202 «О стандартах структуры и параметров минимальной сети объектов социальной инфраструктуры РС(Я)». Утратившим силу его объявил глава кабмина республики Владимир Солодов.

Политика по уменьшению количества ненужных бюджетных учреждений и управленческого персонала в бюджетной сфере республики будет продолжена.

Политика по уменьшению количества ненужных бюджетных учреждений и управленческого персонала в бюджетной сфере республики будет продолжена.

21 мая во время командировки в Усть-Янский район глава Якутии Айсен Николаев заявил, что порекомендует Правительству республики отменить широко обсуждаемое в последнее время 202-е постановление, разработанное предыдущим составом кабмина и принятое в июне прошлого года.

Вместе с тем Николаев отметил, что «политика по уменьшению количества ненужных бюджетных учреждений и управленческого персонала в бюджетной сфере будет продолжена».

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ИСТОЧНИК KP.RU

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