В Якутии отменено резонансное постановление правительства №202 «О стандартах структуры и параметров минимальной сети объектов социальной инфраструктуры РС(Я)». Утратившим силу его объявил глава кабмина республики Владимир Солодов.

Политика по уменьшению количества ненужных бюджетных учреждений и управленческого персонала в бюджетной сфере республики будет продолжена.

21 мая во время командировки в Усть-Янский район глава Якутии Айсен Николаев заявил, что порекомендует Правительству республики отменить широко обсуждаемое в последнее время 202-е постановление, разработанное предыдущим составом кабмина и принятое в июне прошлого года.

Вместе с тем Николаев отметил, что «политика по уменьшению количества ненужных бюджетных учреждений и управленческого персонала в бюджетной сфере будет продолжена».

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