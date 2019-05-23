Среднеколымск начал тонуть

По информации оперативного штаба в Среднеколымске, по состоянию на 11 утра по местному времени уровень воды составил 12,9 м. при критических 12 м.

Набережную дорогу уже залило водой, дома пока не затапливало, но в пункт временного размещения уже обратились два человека.

Скорость прибытия воды составляет 8-9 см в час. Напомним, что подтопление началось из-за низких температур, в следствии чего ледоход на Колыме остановился

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