В Якутии паромы начнут движение с 25 мая

25 мая произойдет открытие судоходной обстановки на реке Лена по линии «Якутск — Нижний Бестях».

Минтранс Якутии сообщал, что на маршруте «Якутск-Нижний Бестях» будут работать 11 паромов. На грузовых перевозках по маршруту «Кангалассы-Соттинцы» будет привлечено два парома, а по линии «Мохсоголлох–Качикатцы» – пять.

Тарифы на паромную переправу остались на уровне 2016 года:

— Взрослые пассажиры и дети старше 10 лет – 122 руб., дети от 5 до 10 лет — 62 руб.;

— грузовые автомобили – от 405 руб. (автомобили грузоподъемностью до 0,5 тн) до 1 660 руб. (автомобили грузоподъемностью свыше 30 тн);

— легковые автомобили в зависимости от условного веса — от 340 до 1 275 руб;

— пассажирские автобусы – от 1 535 рублей до 2 730 руб.;

— мотороллеры и мотоциклы всех марок – 170 руб.;

— контейнеры – от 320 до 3 085 руб.;

Средняя стоимость одной тонны груза составит 340 рублей.