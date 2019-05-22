2019-05-22T05:28:23+03:00
Экономика

В Усть-Янском районе Якутии возобновят добычу олова

Также планируется начать добывать золото и серебро
Нинель ГУСЕВА
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В советское время в поселке Депутатский находился крупнейший комбинат по добыче олова.В советское время в поселке Депутатский находился крупнейший комбинат по добыче олова.
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В рамках рабочей поездки в Усть-Янский район глава Якутии Айсен Николаев уделил особое внимание промышленному развитию района. Он имеет серьезные перспективы для промышленного развития в части добычи природных ресурсов.

В советское время в поселке Депутатский находился крупнейший горно-обогатительный комбинат по добыче концентрата олова.

- Сегодня в Усть-Янском районе речь идет не только о возобновлении добычи олова, но и о добыче золота и серебра. Определенную работу по реализации ряда промышленных проектов мы можем начать в рамках программы по развитию Арктической зоны России, инициированной Президентом страны Владимиром Путиным, - отметил Айсен Николаев.

На территории Усть-Янского района находится одно из крупнейших месторождений золота «Кючус», которое требует новых подходов для эффективного промышленного развития арктической зоны Якутии.

Кючусское месторождение находится на границе Верхоянского и Усть-Янского районов, в нижнем течении реки Кючус - левого притока реки Яна.

ИСТОЧНИК KP.RU

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