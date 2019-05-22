2019-05-22T02:39:18+03:00
Происшествия

Ледоход на реках Якутии проходит спокойно

Подтопленных населенных пунктов нет
Нинель ГУСЕВА
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На реке Яна уровни воды преимущественно повышаются, отмечаются закраины и вода на льду.На реке Яна уровни воды преимущественно повышаются, отмечаются закраины и вода на льду.Фото: ЯСИА
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На реке Лене активная фаза ледохода проходит по территории Кобяйского и Намского районов. Нижняя кромка - в 50 км ниже от поселка Сангар Кобяйского района, уровень воды составляет 961 см при критическом 1150 см, густой ледоход. Верхняя кромка – у села Батамай Кобяйского района, уровень воды составляет 956 см при критическом 1140 см, редкий ледоход.

На реке Вилюй активная фаза ледохода проходит по территории Кобяйского и Вилюйского районов. Нижняя кромка ледохода наблюдается в районе поселка Промышленный Кобяйского района, уровень воды составляет 1574 см, критическая отметка не установлена, густой ледоход.

Верхняя кромка наблюдается в 30 км выше села Хатырык – Хомо Кобяйского района, уровень воды составляет 1080 см при критическом 1158 см, средний ледоход.

На реке Колыме активная фаза ледохода проходит по территории Среднеколымского района. Нижняя кромка ледохода наблюдается в 45 км выше Среднеколымска, густой ледоход. Уровень воды у Среднеколымска составляет 1018 см при критическом 1200 см, подвижка льда, разводья. Верхняя кромка – наблюдается в 84 км выше города, редкий ледоход. Сохраняется подтопление взлетно-посадочной полосы аэропорта поселка Зырянка.

На реке Индигирка активная фаза ледохода проходит по территории Момского и Оймяконского района. Нижняя кромка ледохода наблюдается у поселка Усть-Мома (Хонуу) Момского района, уровень воды составляет 417 см при критическом 600 см, густой ледоход. Верхняя кромка – в 50 км ниже поселка Усть-Нера Оймяконского района), уровень воды составляет 306 см, при критической отметке 650 см, редкий ледоход.

На реке Яна уровни воды преимущественно повышаются, отмечаются закраины и вода на льду.

Подтопленных населенных пунктов нет.

ИСТОЧНИК KP.RU

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