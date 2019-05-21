2019-05-21T09:53:50+03:00
Общество

На замену устаревших газопроводов высокого давления в Якутске нужен миллиард рублей

Газовую сеть столицы республики ждет оптимизация
Нинель ГУСЕВА
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В целом уровень износа газопроводов СТНГ не превышает 8%.В целом уровень износа газопроводов СТНГ не превышает 8%.
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Большинство газопроводов, срок эксплуатации которых истек, расположены в Якутске. Чтобы полностью заменить устаревшие сети высокого давления, нужно около миллиарда рублей. Замены требуют и газопроводы низкого давления.

«Сахатранснефтегаз» ежегодно проводит экспертизу технического состояния газопроводов, после которой часть сетей выводится в капремонт либо на переукладку. Большая часть газопроводов с истекшим нормативным сроком эксплуатации расположены в Якутске. Вторым в республике по проблемности состояния газовых сетей стал Покровск.

- В Якутске назревает необходимость оптимизации газовых сетей – выноса магистралей из центра города и последующий перевод многоквартирных домов на приготовление пищи от электроплит. В процессе оптимизации следует уменьшить общую протяженность газопроводов, пролегающих по территории города. Это позволит уменьшить количество «красных» зон, повысить уровень безопасности населения и улучшить архитектурный облик Якутска, — отмечается в сообщении «Сахатранснефтегаза».

Компания «Сахатранснефтегаз» эксплуатирует 4 503,3 километра газопроводов. Из них 613 км признаны бесхозяйными, и еще 533 км – условно-бесхозяйными. В целом уровень износа газопроводов СТНГ не превышает 8%.

ИСТОЧНИК KP.RU

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