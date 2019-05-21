2019-05-21T09:29:03+03:00
Общество

Резонансное постановление правительства Якутии будет отменено в течение двух дней

Об этом заявил глава кабмина республики Владимир Солодов
Нинель ГУСЕВА
Поделиться:
Новость о предстоящих изменениях в социальной сфере вызвала в республике широкий общественный резонанс.Новость о предстоящих изменениях в социальной сфере вызвала в республике широкий общественный резонанс.
Изменить размер текста:

Постановление Правительства республики №202 «О стандартах структуры и параметров минимальной сети объектов социальной инфраструктуры РС(Я)» будет отменено в течение двух дней. Об этом сообщил глава кабмина Якутии Владимир Солодов.

– Во избежание неправильных трактовок и автоматического применения постановление №202 будет отменено в течение двух дней. Одновременно до 1 сентября 2019 года мы тщательно, отдельно в каждом районе разработаем ту конфигурацию сети учреждений, которая позволит повысить качество образования, здравоохранения и других сфер социальной жизни. Мы будем исходить из необходимости оптимального и максимально эффективного использования каждого бюджетного рубля, который будет направляться в эту сферу. Применение этой сети начнется с 2020 года, отметил Владимир Солодов.

21 мая во время пресс-подхода в Усть-Янском районе глава республики Айсен Николаев заявил, что рекомендует правительству Якутии отменить постановление, разработанное и принятое в июне прошлого года предыдущим составом кабмина. Вместе с тем Глава Якутии отметил, что «политика по уменьшению количества ненужных бюджетных учреждений и управленческого персонала в бюджетной сфере будет продолжена».

В рамках постановления «О стандартах структуры и параметров минимальной сети объектов социальной инфраструктуры РС(Я)» разрабатывался план мероприятий по введению модельных штатных расписаний в сферах образования, здравоохранения, культуры и спорта. Новость о предстоящих изменениях в социальной сфере вызвала в республике широкий общественный резонанс.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:

«Чтобы каждый рубль давал максимальный результат»: сферу образования Якутии ждут перемены

Сегодня в школах Якутии учится 140 тысяч детей (ПОДРОБНОСТИ)

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Читайте также
Новости 24
В Якутии уничтожили 4 700 тонн контрафактного алкоголя
40-летний рецидивист из Якутска, напавший на ребенка, отправится в колонию на 4,5 года
В пригороде Якутска нашли «резиновый» дом
Жителей Якутска приглашают сдать нормативы ГТО
Почти полторы тысячи якутян прошли бесплатное тестирование на гепатит и ВИЧ
В столице Якутии пройдет ежегодная выставка-ярмарка «Дача. Огород. Усадьба»
В Якутске пожарные спасли от огня две дачи
Воздушный парк «Полярных авиалиний» пополнится новыми вертолетами
В Якутии сотрудница банка опустошила счет умершей клиентки
На ремонт спортивных объектов в селах Якутии выделят 15 млн рублей
Якутские школьники примут участие в акции «Живой хештег»
В Якутии зарегистрированы 4 случая укусов клещей
В колымских районах Якутии прохождение паводка осложняют снег, пурга и минусовая температура
В Алдане по вине пьяного водителя пострадали две девушки
В Якутии может появиться еще один трезвый поселок
На затопленном Зеленом лугу в Якутске спасли мужчину с собакой
В центре Якутска под колеса автомобиля угодил юный велосипедист
В Якутске отметят включение восьми районов республики в состав Арктической зоны
Издан последний том Большого толкового словаря якутского языка
В Якутске стартует «Марафон долголетия»
В одном из районов Якутии мошенники создали предприятие на бумаге, чтобы получить субсидию
Ледоход на Лене проходит по территории трех районов и Якутска
Мотоцикл против «Лексуса»: ДТП на перекрёстке Лермонтова и Короленко в Якутске
В Мирнинском районе в результате ДТП тяжелые травмы получил 11-летний ребенок
На одном из предприятий Нерюнгри взорвался кислородный баллон
20 мая в жилых домах Якутска отключат отопление