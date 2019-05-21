Резонансное постановление правительства Якутии будет отменено в течение двух дней

Постановление Правительства республики №202 «О стандартах структуры и параметров минимальной сети объектов социальной инфраструктуры РС(Я)» будет отменено в течение двух дней. Об этом сообщил глава кабмина Якутии Владимир Солодов.

– Во избежание неправильных трактовок и автоматического применения постановление №202 будет отменено в течение двух дней. Одновременно до 1 сентября 2019 года мы тщательно, отдельно в каждом районе разработаем ту конфигурацию сети учреждений, которая позволит повысить качество образования, здравоохранения и других сфер социальной жизни. Мы будем исходить из необходимости оптимального и максимально эффективного использования каждого бюджетного рубля, который будет направляться в эту сферу. Применение этой сети начнется с 2020 года, отметил Владимир Солодов.

21 мая во время пресс-подхода в Усть-Янском районе глава республики Айсен Николаев заявил, что рекомендует правительству Якутии отменить постановление, разработанное и принятое в июне прошлого года предыдущим составом кабмина. Вместе с тем Глава Якутии отметил, что «политика по уменьшению количества ненужных бюджетных учреждений и управленческого персонала в бюджетной сфере будет продолжена».

В рамках постановления «О стандартах структуры и параметров минимальной сети объектов социальной инфраструктуры РС(Я)» разрабатывался план мероприятий по введению модельных штатных расписаний в сферах образования, здравоохранения, культуры и спорта. Новость о предстоящих изменениях в социальной сфере вызвала в республике широкий общественный резонанс.

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