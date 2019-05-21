В одном из районов Якутии взорвали ледяной затор

В 30 км ниже поселка Сангары Кобяйского района Якутии образовался ледяной затор. Для его ликвидации спасателям пришлось применить взрывчатку.

Максимальный уровень воды при заторе составил 1134 см, что ниже опасной отметки на 16 см. После проведения взрывных работ ниже поселка Сангары начался густой ледоход.

Наблюдается подъем уровней воды от 0,2 до 0,8 метра за сутки на участке реки Лена Витим – Ленск. Это произошло из-за выхода волны с реки Витим, где вскрытие реки прошло на 4 суток позже нормы. Ниже по течению в пределах Олекминского и центральных районов продолжается суточный спад уровней воды от 0,1 до 0,3 метра, редкий ледоход.

У поселка Жиганск ледоход ожидается 25-26 мая, что на 2-3 суток раньше нормы. Суточный рост уровня воды составил 0,7 метра, вода на льду.

На реке Алдан в пределах Алданского района 20 мая сформировались максимумы весеннего половодья. С 22 по 24 мая ожидается прохождение максимальных уровней в пределах Усть-Майского и Томпонского районов, дополнительный рост составит в Усть-Майском районе 5-10 см, в Томпонском – 10-20 см. Уровни воды не достигнут критериев опасных отметок.

На всем протяжении реки Амга продолжается понижение уровней воды с интенсивностью от 0,3 до 0,6 метра за сутки.

На реке Вилюй нижняя кромка ледохода наблюдается ниже гидропоста Хатырык-Хомо Кобяйского района. В ближайшие сутки, что на двое суток раньше нормы, ожидается вскрытие реки в устьевом участке у гидропоста Промышленный. На участке реки Вилюй Крестях - Верхневилюйск продолжается понижение уровней воды от 0,2 до 0,3 метра за сутки, у Вилюйска – на 1,4 метра.

На реке Яна в пределах Верхоянского района продолжается суточный подъем уровней воды с интенсивностью от 5 до 25 см, отмечаются закраины и лед подняло. На участке Верхоянск - Сайды ледоход ожидается в третьей декаде мая. В ближайшие сутки-двое ожидаются подвижки льда на реке Адыча (правый приток Яны) у гидропоста Урдюк-Кумах.

На реке Индигирка нижняя кромка ледохода наблюдается в пределах Момского района, где 21 мая у гидропоста Усть-Мома на 4 суток раньше нормы начался ледоход. Уровни воды при вскрытии на полметра ниже нормы.

25-26 мая ледоход ожидается у поселка Белая Гора Абыйского района.