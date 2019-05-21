2019-05-21T07:33:02+03:00
Происшествия

В одном из районов Якутии взорвали ледяной затор

После проведения взрывных работ ниже поселка Сангары начался густой ледоход
Нинель ГУСЕВА
Поделиться:
Максимальный уровень воды при заторе составил 1134 см, что ниже опасной отметки на 16 см.Максимальный уровень воды при заторе составил 1134 см, что ниже опасной отметки на 16 см.
Изменить размер текста:

В 30 км ниже поселка Сангары Кобяйского района Якутии образовался ледяной затор. Для его ликвидации спасателям пришлось применить взрывчатку.

Максимальный уровень воды при заторе составил 1134 см, что ниже опасной отметки на 16 см. После проведения взрывных работ ниже поселка Сангары начался густой ледоход.

Наблюдается подъем уровней воды от 0,2 до 0,8 метра за сутки на участке реки Лена ВитимЛенск. Это произошло из-за выхода волны с реки Витим, где вскрытие реки прошло на 4 суток позже нормы. Ниже по течению в пределах Олекминского и центральных районов продолжается суточный спад уровней воды от 0,1 до 0,3 метра, редкий ледоход.

У поселка Жиганск ледоход ожидается 25-26 мая, что на 2-3 суток раньше нормы. Суточный рост уровня воды составил 0,7 метра, вода на льду.

На реке Алдан в пределах Алданского района 20 мая сформировались максимумы весеннего половодья. С 22 по 24 мая ожидается прохождение максимальных уровней в пределах Усть-Майского и Томпонского районов, дополнительный рост составит в Усть-Майском районе 5-10 см, в Томпонском – 10-20 см. Уровни воды не достигнут критериев опасных отметок.

На всем протяжении реки Амга продолжается понижение уровней воды с интенсивностью от 0,3 до 0,6 метра за сутки.

На реке Вилюй нижняя кромка ледохода наблюдается ниже гидропоста Хатырык-Хомо Кобяйского района. В ближайшие сутки, что на двое суток раньше нормы, ожидается вскрытие реки в устьевом участке у гидропоста Промышленный. На участке реки Вилюй Крестях - Верхневилюйск продолжается понижение уровней воды от 0,2 до 0,3 метра за сутки, у Вилюйска – на 1,4 метра.

На реке Яна в пределах Верхоянского района продолжается суточный подъем уровней воды с интенсивностью от 5 до 25 см, отмечаются закраины и лед подняло. На участке Верхоянск - Сайды ледоход ожидается в третьей декаде мая. В ближайшие сутки-двое ожидаются подвижки льда на реке Адыча (правый приток Яны) у гидропоста Урдюк-Кумах.

На реке Индигирка нижняя кромка ледохода наблюдается в пределах Момского района, где 21 мая у гидропоста Усть-Мома на 4 суток раньше нормы начался ледоход. Уровни воды при вскрытии на полметра ниже нормы.

25-26 мая ледоход ожидается у поселка Белая Гора Абыйского района.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Читайте также
Новости 24
В Якутии уничтожили 4 700 тонн контрафактного алкоголя
40-летний рецидивист из Якутска, напавший на ребенка, отправится в колонию на 4,5 года
В пригороде Якутска нашли «резиновый» дом
Жителей Якутска приглашают сдать нормативы ГТО
Почти полторы тысячи якутян прошли бесплатное тестирование на гепатит и ВИЧ
В столице Якутии пройдет ежегодная выставка-ярмарка «Дача. Огород. Усадьба»
В Якутске пожарные спасли от огня две дачи
Воздушный парк «Полярных авиалиний» пополнится новыми вертолетами
В Якутии сотрудница банка опустошила счет умершей клиентки
На ремонт спортивных объектов в селах Якутии выделят 15 млн рублей
Якутские школьники примут участие в акции «Живой хештег»
В Якутии зарегистрированы 4 случая укусов клещей
В колымских районах Якутии прохождение паводка осложняют снег, пурга и минусовая температура
В Алдане по вине пьяного водителя пострадали две девушки
В Якутии может появиться еще один трезвый поселок
На затопленном Зеленом лугу в Якутске спасли мужчину с собакой
В центре Якутска под колеса автомобиля угодил юный велосипедист
В Якутске отметят включение восьми районов республики в состав Арктической зоны
Издан последний том Большого толкового словаря якутского языка
В Якутске стартует «Марафон долголетия»
В одном из районов Якутии мошенники создали предприятие на бумаге, чтобы получить субсидию
Ледоход на Лене проходит по территории трех районов и Якутска
Мотоцикл против «Лексуса»: ДТП на перекрёстке Лермонтова и Короленко в Якутске
В Мирнинском районе в результате ДТП тяжелые травмы получил 11-летний ребенок
На одном из предприятий Нерюнгри взорвался кислородный баллон
20 мая в жилых домах Якутска отключат отопление