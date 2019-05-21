Верхняя кромка ледохода на Лене – у села Намцы

По состоянию на 9:00 21 мая активная фаза ледохода на Лене проходит по территории Кобяйского и Намского районов.

Нижняя кромка - в 30 км ниже поселка Сангар, уровень воды 979 см при критическом 1150 см, густой ледоход. Верхняя кромка – у села Намцы, редкий ледоход.

Река Алдан очистилась ото льда. Наблюдалось интенсивное повышение уровня воды у города Томмот. Сейчас при критической отметке 820 см уровень воды составляет 704 см. как сообщат пресс-служба МЧС республики, в ближайшие сутки уровни воды не достигнут опасных отметок.

На реке Вилюй активная фаза ледохода проходит по территории Кобяйского и Вилюйского районов. Нижняя кромка ледохода – в районе села Хатырык-Хомо, густой ледоход. Верхняя кромка – в 60 км ниже Вилюйска, уровень воды составляет 821 см при критическом 1050 см, редкий ледоход.

На реке Колыма активная фаза ледохода проходит по территории Среднеколымского района. Нижняя кромка наблюдается в 45 км выше Среднеколымска, густой ледоход. Уровень воды у Среднеколымска составляет 948 см при критическом 1200 см, подвижка льда.

Уровень воды у Зырянки составляет 600 см при критическом 770 см, чисто. Взлетно-посадочная полоса местного аэропорта остается подтопленной.

На реке Индигирка активная фаза ледохода проходит по территории Оймяконского района. Произошло вскрытие реки у поселка Усть-Нера, уровень воды составляет 280 см при критической отметке 650 см, густой ледоход.

На реке Яна уровни воды преимущественно повышаются, отмечаются закраины и вода на льду.

Подтопленных населенных пунктов нет.