Стали известны тарифы на паромную переправу Якутск-Нижний Бестях
Стали известны тарифы на перевозку по паромной переправе Якутск-Нижний Бестях. Открытие судоходной обстановки ожидается 25 мая.
Сейчас перевозчики обустраивают причалы и завершают работу по подготовке паромов к навигации.
Тарифы на паромную переправу остались на уровне 2016 года:
— Взрослые пассажиры и дети старше 10 лет – 122 рубля, дети от 5 до 10 лет — 62 рубля;
— грузовые автомобили – от 405 рублей (автомобили грузоподъемностью до 0,5 тонн) до 1 660 рублей (автомобили грузоподъемностью свыше 30 тонн);
— легковые автомобили в зависимости от условного веса — от 340 до 1 275 рублей;
— пассажирские автобусы – от 1 535 рублей до 2 730 рублей;
— мотороллеры и мотоциклы всех марок – 170 рублей;
— контейнеры – от 320 до 3 085 рублей;
Средняя стоимость одной тонны груза составит 340 рублей.
На маршруте «Якутск-Нижний Бестях» будут работать 11 паромов. На грузовых перевозках по маршруту «Кангалассы-Соттинцы» будет привлечено два парома, а по линии «Мохсоголлох–Качикатцы» – пять.
ИСТОЧНИК KP.RU