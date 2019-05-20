Нижняя кромка ледохода на Лене – в районе поселка Сангар

По состоянию на 9:00 20 мая активная фаза ледохода на реке Лена проходит по территории Кобяйского, Намского, Усть-Алданского районов и Якутска.

Нижняя кромка ледохода – в районе поселка Сангар Кобяйского района. Уровень воды – 1074 см при критическом 1150 см, наблюдается затор. Верхняя кромка - у Якутска, уровень воды составил 473 см при критическом 827 см, редкий ледоход.

На реке Алдан активная фаза ледохода проходит по территории Усть-Алданского района. Нижняя кромка вышла в устье.

В верховьях Алдана из-за дождей наблюдается повышение уровней воды, который продолжится в ближайшие сутки. У села Томмот ожидается выход воды на пойму и подтопление пониженных участков местности.

На реке Вилюй активная фаза ледохода проходит по территории Кобяйского и Вилюйского районов.

На реке Колыма активная фаза ледохода проходит по территории Среднеколымского и Верхнеколымского районов.

Нижняя кромка ледохода наблюдается в 45 км выше Среднеколымска, густой ледоход. Уровень воды - 896 см при критическом 1200 см, подвижка льда. Верхняя кромка – в 65 км ниже Зырянки, редкий ледоход. Взлетно-посадочная полоса местного аэропорта остается подтопленной.

На реке Индигирка наблюдаются процессы разрушения ледового покрова. На реке Яна уровни воды преимущественно повышаются, отмечаются закраины и вода на льду.

Подтопленных населенных пунктов нет.