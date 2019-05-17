«Чтобы каждый рубль давал максимальный результат»: сферу образования Якутии ждут перемены

16 мая в медиа-центре «Сахамедиа» председатель правительства Якутии Владимир Солодов ответил на вопросы журналистов по развитию и повышению эффективности сети социальной инфраструктуры в республике.

Социальную сферу Якутии ждут перемены. По словам премьера, основное внимание будет уделено сфере образования. Главная задача реформы – довести показатели образования в Якутии до уровня не ниже среднероссийского.

Школа + ФАП = реформа

По словам Владимира Солодова, постановление о стандартизации социальной сферы несет рекомендательный характер. До 1 сентября текущего года будут проведены встречи с представителями районов, чтобы составить для каждого из них «дорожную карту» — где и сколько сократят сотрудников, какие учреждения объединят или ликвидируют и так далее. При этом реформа коснется не только школ, но и детских садов, больниц и фельдшерско-акушерских пунктов.

Решение о необходимости упорядочения системы социальных учреждений республики имеет под собой экономическую подоплеку – сегодня на содержание социальной сферы уходит половина бюджета республики. За последние семь лет расходы на образование увеличились с 40 до 72 млрд рублей. Из этой суммы ни з 46,8 млрд уходит в фонд оплаты труда, и еще 18,8 млрд составляют затраты, не связанные с образовательными услугами (на обслуживание объектов, коммунальные платежи, электроэнергию и т.д.).

Образование – это в первую очередь учитель

Сократить непрофильные расходы позволит одна из мер оптимизации, которую предлагает правительство Якутии, — объединение нескольких юридических лиц в многофункциональные социальные комплексы. Это даст возможность сэкономить на оплате электричества и коммуналки, а также сократить раздутые штаты административного и второстепенного персонала. Не секрет, что в некоторых школах республики количество сотрудников, особенно административно-управленческого персонала, превышает количество учеников, а заместителей директора больше, чем учителей.

- Школа – это место не для трудоустройства, а для получения детьми знаний. Образование – это в первую очередь учитель. Он дает знания, зажигает в детях желание учиться. Поэтому в этом году будет проведена системная оценка работы учителей республики, чтобы понять, кто они, сколько из них выдающиеся, а сколько тех, кто не соответствует современным стандартам. При этом в каждом конкретном случае вопрос будет решаться индивидуально, с активным привлечением службы занятости, - подчеркнул Владимир Солодов.

Грядущую реформу население республики ждет с опаской.Фото: ЯСИА

В результате реформы в одном селе на две школы вместо двух директоров и шести завучей останется один директор и три завуча. Еду для обоих школ будет готовить одна столовая, финансовыми вопросами заниматься один бухгалтер, медицинским обслуживанием – один фельдшер и т.д. Если школы нескольких соседних поселений будут объединены в одну, детей на учебу будут возить организованно на специальных автобусах. В небольших селах в состав единых социальных комплексов могут объединить школу и детский сад или фельдшерско-акушерский пункт. При этом не менее половины сэкономленных средств будут оставаться в бюджетах муниципалитетов.

Вот уже три года подобный проект в пилотном режиме работает в Хангаласском районе. За это время там было ликвидировано 16 юридических лиц, 14 дошкольных учреждений объединили со школами. Перемены коснулись, в основном, административно-управленческого персонала. Следующими реформу испытают на себе колымчане – школу в Верхнеколымске сократили, дети будут учиться в Зырянке.

Миллион на ученика

Сегодня в школах Якутии учится 140 тысяч детей. В среднем обучение каждого обходится республике в 217 тысяч рублей. При этом в 130 учреждениях эти затраты превышают 300 тысяч рублей, в 24 – полмиллиона рублей. В трех школах Якутии на одного ученика тратится больше миллиона рублей в год.

При этом не факт, что именно их сократят или закроют первыми. По словам премьера, внедрять реформу в жизнь начнут в тех населенных пунктах, где транспортная доступность позволяет укрупнять школы. Труднодоступных, арктических сел перемены коснутся в последнюю очередь, особенно если альтернативы рядом нет.

- Жизнь в Якутии нестандартная, не влезает ни в какие рамки. У нас в республике образовательная среда не развита от слова совсем. В современном мире ребенок должен уметь учиться, найти то, что ему нужно, уметь ориентироваться в информационном пространстве, в идеале – владеть английским языком. Не верю, что из класса с 1-2 учениками может выйти современный, коммуникабельный человек. Поэтому сейчас для нас наиболее значимо – создать условия, чтобы одаренные дети могли развиваться, независимо от того, где они живут, - подчеркнул премьер.

Как отметили представители общественности, многие люди высказывают недовольство грядущей реформой. Владимир Солодов заверил, что мнение населения будет максимально учтено.

- Наша главная задача – не сократить людей, чтобы сэкономить бюджетные деньги. Нужно, чтобы каждый рубль давал максимальный результат, - отметил Владимир Солодов.

По словам председателя правительства, резкого перехода к выполнению предписаний постановления, которого все опасаются, не будет. В течение ближайших трех месяцев правительство Якутии проведет работу по составлению планов систематизации социальной сферы в каждом районе. Реализация реформы начнется с 1 сентября 2020 года.