Ледоход на Лене дошел до Якутска

По состоянию на 9 утра 17 мая нижняя кромка ледохода наблюдается на территории столицы республики. Уровень воды составляет 227 см при критической отметке 827 см, средний ледоход.

Активная фаза ледохода на Лене проходит на территориях Хангаласского района и Якутска. Верхняя кромка наблюдается у Олекминска, где уровень воды составил 635 см при критическом 1350 см, редкий ледоход.

На реке Алдан активная фаза ледохода проходит по территориям Томпонского и Усть-Алданского районов. Нижняя кромка наблюдается в районе села Чериктяй Усть-Алданского района, верхняя — у села Усть-Мая Усть-Майского района, уровень воды 871 см при критической отметке 1300 см, редкий ледоход.

Нижняя кромка ледохода на реке Вилюй наблюдается в 60 км ниже от Вилюйска, верхняя — у Верхневилюйска.

На реке Колыме активная фаза ледохода проходит по территории Среднеколымского района. Нижняя кромка ледохода наблюдается 110 км выше Среднеколымска в районе устья реки Каменка. Уровень воды там вдвое ниже критической отметки.

У Зырянки уровень воды на 28 см ниже критической отметки в 770 см, редкий ледоход. Верхняя кромка ледохода в 10 км выше поселка. Остается подтопленной взлетно-посадочная полоса аэропорта. Также существует вероятность подтопления пониженных участков местности.

На северных реках Индигирке и Яне ледостав. Подтопленных населенных пунктов нет.