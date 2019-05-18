2019-05-18T07:26:46+03:00
Туризм

В Якутск прибыл легендарный Ил-76, захваченный талибами в 1995 году в Кандагаре

Лайнер доставил технологическое оборудование для Якутской ГРЭС-2
Нинель ГУСЕВА
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Посадка самолета с 26 тоннами груза на борту прошла штатно. Фото Саргыланы Сандар.Посадка самолета с 26 тоннами груза на борту прошла штатно. Фото Саргыланы Сандар.
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17 мая аэропорт «Якутск» принял грузовой самолет Ил-76 из Нижневартовска. Лайнер доставил в столицу республики технологическое оборудование для Якутской ГРЭС-2.

Как сообщили «КП в Якутии» в пресс-службе аэропорта «Якутск», посадка самолета с 26 284 кг груза, в числе которого была турбина весом 13,5 тонн, прошла штатно. Сотрудники службы организации почтово-грузовых перевозок совместно со службой спецтранспорта аэропорта успешно разгрузили борт, не нарушая технологический график обслуживания воздушного судна.

Реконструкция ВПП аэропорта «Якутск», которая идет с мая 2018 года, не влияет на безопасность полетов. Воздушная гавань способна принимать воздушные суда с максимальной взлетной массой до 190 тонн.

Из Нижневартовска в Якутск доставили турбину весом 13,5 тонн. Фото Саргыланы Сандар.

Из Нижневартовска в Якутск доставили турбину весом 13,5 тонн. Фото Саргыланы Сандар.

При взлете самолету Ил-76 требуется длина разбега 1,5-2 тысячи метров, при посадке – 930-1000 метров. На сегодня рабочая длина взлетно-посадочной полосы аэропорта «Якутск» составляет 2248 метров.

Прибывший в Якутск самолет Ил-76 – это тот самый знаменитый борт, который 3 августа 1995 года был перехвачен истребителями талибов в Кандагаре. Тогда в плен были взяты семеро российских летчиков.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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