2019-05-18T07:00:17+03:00
Происшествия

Уровень воды у Якутска ниже критического

Нижняя кромка ледохода - в районе поселка Кангалассы
Нинель ГУСЕВА
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Подтопленных населенных пунктов нет.Подтопленных населенных пунктов нет.Фото: ЯСИА
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По состоянию на 9 утра 18 мая активная фаза ледохода на Лене проходит по территории Хангаласского района и Якутска. Нижняя кромка наблюдается в районе поселка Кангалассы, уровень воды составляет 725 см при критическом 1000 см, густой ледоход.

На реке Алдан активная фаза ледохода проходит по территории Томпонского и Усть-Алданского районов. Нижняя кромка наблюдается в районе села Дыгдал Усть-Алданского района, уровень воды 886 см при критическом 1063 см, густой ледоход. Верхняя кромка – у села Охотский Перевоз Томпонского района, уровень воды 991 см при критическом 1190 см, густой ледоход.

На реке Вилюй активная фаза ледохода проходит по территории Вилюйского и Верхневилюйского районов. Нижняя кромка ледохода наблюдается в 80 км ниже Вилюйска, уровень воды составляет 789 см при критическом 1050 см, густой ледоход. Верхняя кромка наблюдается наблюдается у села Верхневилюйск, уровень воды составляет 834 см при критическом 1100 см.

На Колыме активная фаза ледохода проходит по территории Среднеколымского и Верхнеколымского районов. Нижняя кромка ледохода наблюдается в 76 км выше Среднеколымска, уровень воды составляет 808 см при критическом 1200 см, подвижка льда. Верхняя кромка – на 30 км ниже поселка Зырянка Верхнеколымского района, уровень воды у Зырянки составляет 688 см при критическом 770 см. Взлетно-посадочная полоса аэропорта Зырянка остается подтопленной.

На северных реках Индигирка и Яна — ледостав. Подтопленных населенных пунктов нет.

ИСТОЧНИК KP.RU

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