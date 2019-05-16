Ледоход на Лене дошел до Покровска

Ледоход у Покровска начался в ночь на 16 мая. Нижняя кромка ледохода на Лене достигла границ Хангаласского района, что на трое суток раньше нормы. Как сообщает Якутское УГМС, уровни воды при вскрытии реки – на 2,3 метра ниже нормы.

На участке Табага-Якутск продолжается повышение уровней воды (30-40 см в сутки), начались подвижки льда, отмечаются разводья. В ближайшие сутки в столице республики ожидается ледоход, что на 3-4 суток раньше нормы.

16 мая начался ледоход у гидропоста Верхоянский Перевоз на реке Алдан. Уровни воды при вскрытии в пределах нормы. 18-19 мая, на 3-4 суток раньше нормы, ожидается вскрытие реки у гидропоста Батамай.

16 мая, на четверо суток раньше средних многолетних сроков, произошло вскрытие реки Вилюй у города Вилюйск, уровни воды — на 0,9 м ниже нормы. В ближайшие сутки ожидаются подвижки льда, 18 мая — ледоход (на трое суток раньше).

На реках Яна, Индигирка и их притоках продолжается подъем уровней воды с интенсивностью от 10 до 60 см за сутки. Наблюдаются закраины, вода на льду, у поселка Белая Гора Абыйского района лед подняло.

18-19 мая ожидается вскрытие реки Колыма у Среднеколымска, что на неделю раньше нормы.

Вчера оперативная группа по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности, а также группа спасателей были передислоцированы в поселок Зырянка Верхнеколымского района.