Предложение главы Якутии о смягчении визового режима с Японией поддержала Валентина Матвиенко

Для более тесного сотрудничества и взаимодействия между Россией и Японией необходимо упростить визовый режим. Об этом 14 мая на встрече председателя Совета Федерации Валентины Матвиенко с российскими и японскими губернаторами заявил глава Якутии Айсен Николаев.

Глава республики отметил, что Якутия активно сотрудничает с Японией по самым разным направлениям. Сегодня в столице республики находится большая делегация японских банкиров и предпринимателей, обсуждается ряд новых проектов, начиная с Арктики, заканчивая Южной Якутией. В пригороде Якутска работает круглогодичный тепличный комплекс «Саюри», построенный на вечной мерзлоте и радующий северян экологически чистой продукцией.

- Вместе с тем определённая жёсткость визового режима, на мой взгляд, мешает более активному сотрудничеству. Нашим странам надо сделать более активные шаги по смягчению визового режима. По некоторым категориям, таким, как бизнес или гуманитарное сотрудничество, можно было бы смягчить визовые требования, – предложил глава республики.

Спикер верхней палаты российского парламента Валентина Матвиенко поддержала предложение Айсена Николаева и заявила, что Россия готова к дальнейшим шагам по смягчению визового режима с Японией, в том числе по введению электронных виз и другим форматам.

Матвиенко призвала губернаторов российских регионов и японских префектур заняться практическими шагами в этом направлении. По данным сенатора, 82 региона России поддерживают отношения с префектурами Японии, почти 50 городов связаны побратимскими отношениями.

Также спикер Совета Федерации поддержала ещё одно предложение главы Якутии о более тесном сотрудничестве с Японией по вопросам экологических технологий, в том числе по переработке отходов. Такое взаимодействие особенно актуально с учётом активного промышленного освоения территорий, сообщает пресс-служба главы и Правительства Якутии.