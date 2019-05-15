Подтопленных населенных пунктов нет: как проходит ледоход в Якутии

По состоянию на 9 утра 15 мая активная фаза ледохода на Лене проходит по территориям Олекминского и Ленского районов. Подтопленных населенных пунктов нет.

Нижняя кромка основного ледохода наблюдается в 40 км ниже села Дельгей Олекминского района. Верхняя находится у Ленска, где уровень воды составляет 681 см при критической отметке 1410 см.

Нижняя кромка второго участка ледохода наблюдается в 30 ниже села Хоринцы Олекминского района, верхняя — села Солянка Олекминского района.

На реке Амге нижняя кромка вышла в устье. Верхняя кромка – в районе села Терють (Харбалах) Таттинского района.

Ледоход на реке Алдан продвигается двумя участками. Активная фаза ледохода проходит по территориям Томпонского и Усть-Майского районов.

Нижняя кромка ледохода на Вилюе наблюдается в районе Верхневилюйска, уровень воды составляет 720 см. Верхняя кромка находится у села Сунтар, уровень воды составляет 790 см при критических 1050 см.

На реке Колыме активная фаза ледохода проходит по территории Верхнеколымского района. У Зырянки уровень воды составляет 704 см при критической отметке 770 см, густой ледоход. В результате повышения уровней воды подтоплена взлетно-посадочная полоса аэропорта Зырянки. Также существует вероятность подтопления пониженных участков местности.

На северных реках Индигирка и Яна ледостав, сообщает пресс-служба МЧС республики.