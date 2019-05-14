При создании проекта главной площади Якутска учтут пожелания горожан

15 мая в рамках 24-й Международной выставки архитектуры и дизайна "АРХ МОСКВА" стартует всероссийский профессиональный конкурс на концепцию площади Ленина в Якутске. Как сообщила ЯСИА главный архитектор Якутии Ирина Алексеева, при создании проекта площади будут учтены пожелания горожан.

Концепция будущего облика площади Ленина станет совместным проектом якутских архитекторов и представителей других регионов России. Консорциумы по примеру работы над проектом парка Будущих Поколений позволят местным специалистам получить хороший опыт, а российским архитекторам – реализовать здесь свои идеи.

Всероссийский конкурс проектов будущего облика площади Ленина продлится до октября текущего года. Лучший из представленных проектов будет воплощен к столетию республики в 2022 году.

Средства для его реализации будут заложены уже на будущий год. К концу 2020 года начнет планироваться подряд. Основные работы на площади Ленина будут проведены в 2021 году, а при подготовке столицы республики к празднованию 100-летия образования Якутской АССР останутся только озеленение, цветочные композиции и другие работы.

При создании проектов будущей центральной площади будет проведен сбор предложений и пожеланий горожан, а также разбор проектов, которые уже были реализованы.