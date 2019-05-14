Двум населенным пунктам Якутии грозит подтопление

В ближайшие сутки-двое ожидается выход воды на пойму у поселка Зырянка и села Верхнеколымск. В настоящее время на реке Колыма наблюдается густой ледоход, уровень воды достиг отметки в 659 см, при критической 770 см, и продолжает расти.

На месте работают сотрудники Якутской территориальной подсистемы РСЧС, производится контроль за гидрологической обстановкой. В ближайшее время в вероятную зону подтопления отправится оперативная группа Главного управления МЧС республики.

В Зырянке в зону подтопления частично попадают улицы Проточная и Осямова, в Верхнеколымске - улицы Юбилейная и Набережная. Спасатели просят жителей воздержаться от посещения указанных районов в течение двух ближайших дней.