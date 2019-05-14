В летних лагерях Якутска отдохнут более восьми тысяч детей

В 73 летних лагерях Якутска отдохнут более восьми тысяч детей. Летние лагеря дневного пребывания при общеобразовательных школах столицы начнут работу с 5 июня, загородные стационарные лагеря – с 15 июня.

По информации Управления образования окружной администрации Якутска, всего во время летних каникул в 73 лагерях смогут отдохнуть 8 287 школьников в возрасте от 6,6 до 18 лет.

Отдых будет организован в лагерях дневного пребывания, загородных стационарных оздоровительных лагерях, палаточных лагерях, турпоходах, лагерях труда и отдыха. Кроме того, 180 детей поедут в детские лагеря за пределами республики.

Электронная запись в загородные оздоровительные лагеря «Спутник», «Бинго», «Каландаришвили», «Родничок» и «Радуга» стартовала 1 апреля. Родители могут записать ребенка в лагерь, подав заявление через портал образовательных услуг edu.e-yakutia.ru. Сегодня на 1770 мест подано более 725 заявлений.