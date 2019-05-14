2019-05-14T06:21:10+03:00
Общество

Ледоход на Лене продвигается двумя участками

Угрозы населенным пунктам нет
Нинель ГУСЕВА
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Активная фаза ледохода проходит по территории Ленского и Олекминского районов.Активная фаза ледохода проходит по территории Ленского и Олекминского районов.
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Активная фаза ледохода на реке Лена проходит по территории Ленского и Олекминского районов. На сегодняшний день угрозы населенным пунктам нет, критических уровней подъема воды не зарегистрировано.

Нижняя кромка основного ледохода наблюдается у села Мурья Ленского района, верхняя кромка - в 15 км выше Ленска. Наблюдается редкий ледоход, его протяженность - 36 км. За сутки он продвинулся на 21 км.

Нижняя кромка второго участка ледохода – у села Хоринцы Олекминского района, уровень воды ниже рейки при критическом 1 000 см, густой ледоход.

По прогнозу Якутского УГМС, прохождение активной фазы ледохода на Лене в ближайшие сутки ожидается по территории Олекминского района. 15-16 мая ожидаются подвижки льда на участке Покровск - Якутск - Кангалассы.

Для проведения мониторинга привлечено 25 гидрологических постов на реке Лена, в том числе 9 временных. В Ленске работает оперативная группа МЧС республики, в состав которой входят 19 человек, в том числе команда специалистов-взрывников, и дежурит вертолет Ми-8 Хабаровского авиационного спасательного центра.

Активная фаза густого ледохода проходит по территории Алданского и Усть-Майского районов. Ледоход на реке Алдан продвигается двумя участками. Критический подъем воды не зарегистрирован. 15-17 мая ожидается вскрытие реки на участке Джебарики-Хая — Хандыга.

Интенсивный ледоход проходит на реке Амга. Нижняя кромка ледохода – в 40 км ниже села Чымнайи, уровень воды - 1 098 см при критическом 1 260 см. Верхняя кромка — в районе села Болугур Амгинского района.

На реке Амга работают две оперативные группы ведомства. Они проводят пешие патрулирования на берегу и подворовые обходы частных домов. Группы базируются в с. Амга и с. Чурапча, в общем составе 13 человек, 3 единицы техники и 2 плавсредства.

Активная фаза ледохода проходит по территории Сунтарского и Нюрбинского районов. Нижняя кромка ледохода наблюдается на 20 км ниже Нюрбы, верхняя кромка – у села Крестях Сунтарского района. Уровень воды составляет 660 см при критическом 1 110 см. Протяженность ледохода - 337 км. За сутки ледоход продвинулся на 20 км. В ближайшие сутки ожидается вскрытие реки на участке Верхневилюйск - Вилюйск.

Активная фаза ледохода проходит по территории Верхнеколымского района и Магаданской области. Протяженность ледохода - 253 км. За сутки ледоход продвинулся на 253 км. У Среднеколымска уровень воды составляет 345 см при критическом 1 200 см, наблюдаются закраины.

ИСТОЧНИК KP.RU

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