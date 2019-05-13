2019-05-13T05:39:45+03:00
Происшествия

Якутские спасатели со второй попытки вызволили четверых человек из водного плена

Из-за большой воды и плохой дороги пробиться к людям на вездеходе не удалось
Нинель ГУСЕВА
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Ввиду реальной угрозы жизни людей, за ними отправили вертолет.Ввиду реальной угрозы жизни людей, за ними отправили вертолет.
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Якутские спасатели со второй попытки вызволили четверых мужчин из водного плена. Инцидент произошел в Верхнеколымсоком районе республики.

На реке Зырянка, в 40 км от села Угольное, сломались два грузовика. Двое из четверых мужчин решили пешком вернуться обратно, чтобы позвать на помощь, но по дороге один из них повредил ногу. Еще двое остались ждать на месте. Продуктов у них с собой не оказалось, а вокруг машин было много медвежьих следов.

На поиски людей отправили вездеход, но спасатели не смогли пробиться к ним из-за большой воды и плохой дороги. Учитывая угрозу жизни людей, правительством республики было принято решение направить вертолет.

11 мая из Зырянки вылетел вертолёт авиакомпании "Полярные авиалинии" со спасателями Среднеколымского пожарно-спасательного отряда под руководством Алексея Тарасова, фельдшером и проводником.

Вскоре поисковой группе удалось обнаружить людей. Все четверо благополучно доставлены в поселок Зырянка. В местной больнице пострадавшему оказали медицинская помощь, сообщает пресс-служба Госкомбезопасности населения Якутии.

ИСТОЧНИК KP.RU

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